Minecraft-oma helpt kleinzoon naar herstel met viral YouTube-kanaal

Wat begon als een manier om dichter bij haar kleinkinderen te komen, groeide uit tot een onverwacht succesverhaal.



De 81-jarige Sue Jacquot uit Arizona startte vorig jaar een YouTube-kanaal waarop ze Minecraft speelt, met als doel geld in te zamelen voor de kankerbehandeling van haar kleinzoon. Inmiddels is die missie meer dan geslaagd: haar 17-jarige kleinzoon Jack is officieel kankervrij.

Jacquot had zichzelf nooit gezien als gamer, maar besloot afgelopen zomer Minecraft te leren om beter contact te krijgen met haar kleinzoons Jack en Austin. Toen Jack werd gediagnosticeerd met een agressieve vorm van kanker, kreeg dat nieuwe hobbyproject een extra betekenis. Sue besloot haar speelsessies online te delen en richtte het YouTube-kanaal GrammaCrackers op, gekoppeld aan een inzamelingsactie voor de medische kosten.

De eerste video, een korte en enthousiaste introductie waarin Jacquot haar eerste stappen in Minecraft zet, sloeg onverwacht aan en werd massaal bekeken. Inmiddels is die video meer dan een half miljoen keer bekeken en is het kanaal uitgegroeid tot bijna 200.000 abonnees. Onder elke video staat een link naar een GoFundMe-pagina voor Jack, die inmiddels meer dan 42.000 dollar heeft opgebracht.

Alle opbrengsten van het kanaal worden ingezet voor de behandeling en nazorg van Jack. Het verhaal van GrammaCrackers laat zien hoe games, online communities en creativiteit samen een tastbaar verschil kunnen maken.