Forza Horizon 6 releasedatum is mogelijk gelekt

Forza Horizon 6 krijgt binnenkort een showcase tijdens de Xbox Developer Direct, maar het lijkt erop dat de releasedatum is gelekt.



Twitter-gebruiker @XBOXF10 heeft een screenshot gedeeld met daarin de releasedatum van de game. Forza Horizon 6 komt uit op 19 mei 2026; spelers met de premium edition kunnen het op 15 mei spelen. De screenshot geeft niet alleen de releasedatum aan, maar ook de contents van de premium edition:

– Vier dagen early access

– VIP membership

– Welcome pack

– Car pass

– Time attack car pack

– Italion passion car pack (na release)

– Twee premium expansions (na release)

Zoals alle leaks en geruchten moeten we het nemen met een korrel zout. We horen binnenkort meer over Forza Horizon 6. Hopelijk wordt de releasedatum bevestigd.