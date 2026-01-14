Resident Evil: Village, Like a Dragon: Infinite Wealth en meer in PS Plus-games januari

Sony heeft de PlayStation Plus-games voor Premium en Extra-abonnees onthuld. Daarin zitten games als Like A Dragon: Infinite Wealth, Resident Evil: Village en meer!
Spelers die uitkijken naar Resident Evil Requiem, waarvoor morgen nog een showcase zal komen, kunnen vanaf 20 januari aan de slag met diens voorganger Resident Evil: Village. Daarnaast verschijnen er op diezelfde dag nog zeven games voor abonnees van PlayStation Plus Extra en Premium. Dit zijn alle games die zullen komen:
- Resident Evil Village (PS5 | PS4)
- Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)
- Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)
- A Quiet Place: The Road Ahead (PS5 | PS4)
- Darkest Dungeon 2 (PS5 | PS4)
- The Exit 8 (PS5 | PS4)
- Art of Rally (PS5 | PS4)
- A Little to the Left (PS5 | PS4)
Voor PlayStation Plus Premium leden kunnen daarnaast nog aan de slag met de klassieker Ridge Racer. Zit er voor jullie deze maand wat leuks bij?