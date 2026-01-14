ESRB heeft Prince of Persia: Sands of Time remake gekeurd

Het lijkt er steeds meer op dat de release van Prince of Persia: Sands of Time remake dichterbij is. Het ESRB heeft de game namelijk voorzien van een rating en dat gebeurt over het algemeen vlak voor release!

Het bedrijf dat games en films voorzien van een classificatie en heeft de remake van Prince of Persia Sands of Time voorzien van een T (voor tiener). Dit is overigens precies dezelfde rating als het origineel dat in 2003 verscheen.

Ubisoft kondigde de remake al in 2020 aan, maar werd al intern uitgesteld nadat fans hun ongenoegen over de presentatie uitten. De game was in eerste instantie in ontwikkeling bij Ubisoft Pune en Mumbai. Later nam Ubisoft Toronto de ontwikkeling over en is daarbij helemaal opnieuw begonnen.

Eind vorig jaar lekte er nog een presentatie van de game uit, waarin meer werd getoond van de motion capture sessie en gameplaymomenten. De game zou volgens geruchten op 16 januari uitkomen, maar zonder evenement op komst lijkt dit niet bepaald haalbaar. Al zou een shadow drop van Ubisoft natuurlijk ook nog kunnen, maar dan zouden we er inmiddels wel iets van moeten horen. We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten!