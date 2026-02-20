Splinter Cell remake gaat gewoon door ondanks nieuwe ontslagronde

Ubisoft heeft een nieuwe ontslagronde doorgevoerd bij hun Toronto studio en heeft Ubisoft Halifax gesloten, maar dat heeft geen impact op de ontwikkeling van de Splinter Cell remake.

Ubisoft heeft volgens MobileSyrup 40 medewerkers van hun studio in Toronto ontslagen. De ontslagronde maakt naar verluidt deel uit van grotere kostenbesparende maatregelen. Andere onderdelen van deze maatregelen zijn onder meer de sluiting van Ubisoft Halifax, de annulering van diverse projecten en andere ingrijpende herstructureringen.

“Deze beslissing was niet makkelijk en weerspiegelt op geen enkele manier het talent, de toewijding of de bijdragen van de betrokken personen”, aldus Ubisoft in een verklaring, waarin het ook bevestigde dat het deze werknemers zou ondersteunen tijdens hun transitie.

Ubisoft bevestigde tevens dat het bedrijf nog steeds werkt aan de remake van het originele Splinter Cell-spel. De remake werd in 2021 aangekondigd, maar er zijn nog geen gameplaybeelden vrijgegeven.