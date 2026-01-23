Stellar Blade 2 speelt zich af in China en meer in overig nieuws week 4

De week zit er alweer op en wat een week was het weer, vooral nu we de nieuwe Fable hebben gezien. Echter was er nog veel meer te zien! We hebben heht weer op een rijtje gezet!

Nieuws

Mocht je dit weekend nog wat leuks zoeken om te spelen, kun je Avatar: Frontiers of Pandora testen. De game is namelijk tot 26 januari gratis te spelen. Je kunt de eerste vijf uur van de game spelen en meteen de third person view van de game in actie zien!

From January 23 to 26, try Avatar: Frontiers of Pandora™ for free and experience the new 3rd person update! Available on consoles and PC. pic.twitter.com/kdPGPonxQn — Ubisoft (@Ubisoft) January 22, 2026

Goed nieuws voor degene die uitkijken naar Crimson Desert. De open wereld actie-avonturengame van Pearl Abyss is namelijk goud gegaan. Dit is ruim op tijd voor de release van de game op 9 maart.

We’re thrilled to announce that #CrimsonDesert has gone gold!

On behalf of the team at Pearl Abyss, thank you to our fans around the world for your support and for reaching this milestone with us. Stay tuned for more news, and see you in Pywel on March 19! pic.twitter.com/zUlDWvnUHQ — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) January 21, 2026

Ubisoft heeft op social media een hint gegeven naar een 60fps update voor Far Cry 3, Blood Dragon en Primal.

Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon en Far Cry: Primal worden voorzien van een update voor de huidige generatie consoles waardoor ze allemaal 60fps draaien.

Eerder deze week werd bekend dat Marathon op 5 maart zal verschijnen en PC-gebruikers hoeven geen hele dikke set-up te hebben om de game te draaien. Een GTX 1050i is al voldoende om de game op minimale settings te kunnen spelen. Naast de minimum zijn ook de aanbevolen specs onthuld. Die zijn als volgt:

Minimum specificaties:

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

8 GB RAM

GTX 1050 Ti (4 GB) / RX 5500 XT (4 GB)

Aangeraden specificaties:

Intel Core i5-10400 / Ryzen 5 3500

16 GB RAM

GTX 2060 (6 GB) / RX 5700 XT (8 GB)

Microsoft gaat een nieuwe abonnement voor Xbox Cloud Gaming introduceren en moet helemaal niks extra’s op. Alleen moet je dan wel commercials kijken en dat zou neerkomen op een commercial per speelsessie van één uur.

Het lijkt erop dat Stellar Blade 2 zich in China af gaat spelen. Een bericht op social media, dat is bevestigd door Shift Up Entertainment, toont een aantal gebouwen die erg geïnspireerd lijken op Chogqing.

The official Stellar Blade account revealed that the team has completed a location scout for Stellar Blade 2, sharing a teaser image 😯 The local they visited *seems* to be based in China 🇨🇳✨#StellarBlade #News pic.twitter.com/5iTmTNSsml — Stellar Blade/ NIKKE / Destiny Child/ 🙏 + 🎲 = 🍑 (@ShiftUpWorld) January 18, 2026

Nintendo producent Kensuke Tanabe heeft laten weten met pensioen te zullen gaan. Hij werkte aan verschillende series voor Nintendo, zoals The Legend of Zelda, Kirby en Donkey Kong. Zijn laatste werk voor Nintendo was Metroid Prime 4.

Serie/ Films

De casting voor de God of War serie is op volle gang. Zo hoorden we vorige week dat Ryan Hurst de hoofdrol zal vertolken en deze week werd bekend dat Teresa Palmer de rol van Sif op zich zal nemen. De vrouw van Thor had wel een rol in God of War Ragnarök, maar was niet heel prominent aanwezig. We zijn benieuwd of zij voor de serie wel meer tijd zal krijgen.

Sony Pictures en Netflix hebben een deal gesloten voor de streamrechten voor de film van The Legend of Zelda. Deze wordt volgend jaar in de bioscopen verwacht, maar zal daarna te zien zijn op Netflix.

Trailers

De Chinese modder Xiao Ningzi heeft de ultieme console gebouwd. Ze heeft namelijk één apparaat waarin zowel de PlayStation 5 als Xbox Series X als Nintendo Switch 2 in zit verwerkt. Ze noemt het apparaat de Ningtendo PXbox 5. Denken jullie dit na te kunnen bouwen?!

De interactieve film The Run verscheen eerder al voor mobiele apparaten, maar zal vanaf 5 februari ook voor PC-gebruikers te spelen zijn via Steam. Check hier de beelden van de horror-thriller!

Nintendo heeft een aantal Switch-games voorzien van een update die ervoor zorgt dat ze nog beter draaien op de Switch 2. Het gaat om Super Mario Oddysey, Super Mario Galaxy 1 + 2, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Pokémon Scarlet en Violet en Captain Toad: Treasure Tracker.

Er zijn deze week twee minuten aan gameplay van de gelekte MMO Project Blackbird van Zenimax online vrijgegeven, De beelden waren overigens een demo voor de belichting van de game die vorig jaar werd geannuleerd door Microsoft, maar zijn echt indrukwekkend.

👀🔥 LEAK ⚡️ Nuevo metraje de “Project Blackbird”, el MMO de Zenimax Online cancelado hace meses por Xbox. Qué ganas le tenía 🥺. pic.twitter.com/4Nz1G22l2F — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) January 18, 2026

New Super Lucky’s Tale krijgt een PlayStation 5-versie. Deze brengt onder andere ondersteuning voor 4k en 120 fps, DualSense features en verbeterde visuals. De game verschijnt op 26 maart en als je de game al in huis hebt, kost de upgrade je nog geen vijf euro!

Mocht je al in de stemming zijn voor Code Vein 2 kun je dit weekend al aan de slag met het maken van jouw personage. De Character creator demo van de game is namelijk nu op alle platforms te spelen!