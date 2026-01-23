Highguard verschijnt op 26 januari en komt op die dag nog met showcase

Highguard was de opmerkelijke verrassing aan het einde van de Game Awards en de game zal deze maand nog verschijnen.

Dat de game deze maand nog verschijnt, leek eigenlijk tot vandaag onmogelijk. Immers leek het erop dat ontwikkelaar Wildlight Entertainment en de game zelf met de horizon zijn te verdwenen. Tot vandaag dus, want middels een bericht op social media geeft de ontwikkelaar te kennen dat er op 26 januari een showcase zal worden gehouden voor de free-to-play shooter.

Tune in on Monday, January 26, at 10am PT for the Highguard Launch Showcase⚔️ Here, we’ll share an in-depth look at Highguard direct from the studio, featuring a full gameplay deep dive, year one plans, and much more. 👉https://t.co/zm4I62mMpI pic.twitter.com/VlQ4qbCNA3 — Highguard | Launching Jan 26 2026 (@PlayHighguard) January 23, 2026

De showcase van de game zal op 26 januari om 19:00 online gaan en een uitgebreide blik geven op de gameplay van de game en de plannen die ze hebben qua content voor het eerste jaar.

Highguard is een PvP raid shooter die wordt ontwikkeld door een team die bestaat uit ontwikkelaars van games als Titanfall en Apex Legends (Respawn Entertainment). We zijn benieuwd of de game zich staande weet te houden, aangezien de markt van live-servicegames op dit moment moordend is te noemen.