Marathon verschijnt in maart 2026

Bungie heeft nieuwe details gedeeld over Marathon, de aankomende sci-fi shooter die op 5 maart 2026 verschijnt voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Tegelijk met de aankondiging is een nieuwe gameplaytrailer uitgebracht en zijn de eerste details over de wereld, personages en edities van de game bekendgemaakt.



De nieuwste trailer introduceert Gantry, een agent van de MIDA-factie. Facties spelen een centrale rol in Marathon: spelers werken samen met verschillende groeperingen op de planeet Tau Ceti en nemen contracten aan die meer onthullen over hun onderlinge conflicten, doelen en geschiedenis. Door deze missies te voltooien, ontvouwt zich stap voor stap het grotere verhaal achter de verdwenen kolonie.

Narratieve elementen zijn nauw verweven met de gameplay. Tijdens runs kunnen spelers audio- en tekstlogs ontdekken, mysterieuze graffiti tegenkomen en oude systemen van de kolonie onderzoeken. Al deze vondsten worden vastgelegd in een Codex, die ook buiten missies te bekijken is. Volgens Bungie moet deze aanpak zorgen voor een levende wereld waarin verhaal niet alleen wordt verteld, maar ook actief wordt ontdekt.

Daarnaast is de Engelstalige stemmencast van Marathon onthuld. De game bevat stemmen van onder anderen Roger Clark, Neil Newbon, Ben Starr, Erica Lindbeck en Elias Toufexis. Bungie bevestigt ook dat de dialogen volledig worden gelokaliseerd voor alle ondersteunde talen, waarbij de internationale voice casts later worden aangekondigd.

Marathon is nu te pre-orderen in een Standard en Deluxe Edition, beide met volledige cross-play en cross-save. Voor verzamelaars verschijnt er bovendien een Collector’s Edition met fysieke items, waaronder een gedetailleerd Runner Shell-beeldje en diverse exclusieve extra’s. Digitale pre-orders leveren cosmetische items op voor Marathon, evenals bonuscontent voor Destiny 2 gekoppeld aan een Bungie-account.

Tot slot bedankt Bungie de community die sinds vorig jaar deelneemt aan playtests. Meer informatie over een openbaar previewweekend volgt op een later moment.