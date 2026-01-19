Brandweer bij Rockstar North na incident in gebouw

In de vroege ochtenduren is de brandweer uitgerukt naar het hoofdkantoor van Rockstar North in Edinburgh, de studio achter de Grand Theft Auto-reeks. De melding kwam rond 5 uur ’s ochtends binnen, waarna meerdere voertuigen van de Scottish Fire and Rescue Service ter plaatse kwamen.



Volgens lokale berichten zou er sprake zijn geweest van een incident in een technische ruimte van het gebouw, mogelijk gerelateerd aan een verwarmingsinstallatie. Daarbij liep het pand lichte structurele schade op. Er zijn geen gewonden gevallen, mede doordat het incident plaatsvond voordat de meeste medewerkers aanwezig waren.

Later op de dag bevestigde Rockstar dat de studio inmiddels weer normaal functioneert. Een woordvoerder liet weten dat het ging om een defect aan een van de verwarmingsketels en bedankte hulpdiensten en betrokkenen voor de snelle afhandeling. Ook de brandweer bevestigde dat de situatie veilig is gesteld en dat hun inzet enkele uren later werd afgerond.

Rockstar North is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Grand Theft Auto-serie en werkt momenteel aan het langverwachte Grand Theft Auto 6. Of het incident gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de game is op dit moment niet duidelijk, maar volgens Rockstar is de studio gewoon operationeel.