Death Stranding en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft onthuld welke games er eind januari en begin februari naar Xbox Game Pass zullen komen. Daar zit onder andere Death Stranding Director’s Cut bij.
De volledige lijst met games die naar de service zullen komen, zijn:
Nu beschikbaar: MIO: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)
Nu beschikbaar: Resident Evil Village (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)
21 januari: Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultiamte, Premium, PC Game Pass)
21 januari: Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)
21 januari: RoadCraft (PC) (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)
27 januari: The Talos Principle II (PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)
28 januari: ANNO: Mutationem (Cloud, PC, Console) (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)
28 januari: Drop Duchy (Cloud, PC, Console) (Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)
29 januari: MySims: Cozy Bundle (PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)
2 februari: INDIKA (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)
3 februari: Final Fantasy II (Cloud, PC, Xbox Series) (Game pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)