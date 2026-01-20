Square Enix en Deck Nine hebben Life is Strange: Reunion aangekondigd. De game zal een einde maken aan de verhalen van Chloe en Max.

Hoewel de eerste Life is Strange-game zich richtte op hoofdpersoon Max Caulfield en haar relatie met haar jeugdvriendin Chloe Price, zette niet elke game in de serie hun verhaal voort – Life is Strange 2 en Life is Strange: True Colors focusten bijvoorbeeld op compleet andere hoofdpersonages.

Reunion, dat op 26 maart verschijnt voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S belooft echter niet alleen opnieuw de focus te leggen op Max en Chloe, maar ook hun verhaal tot een einde te brengen.

“Spelers bezoeken opnieuw Caledon University, waar Max Caulfield werkt als docent fotografie”, aldus de beschrijving van Square Enix. “Na een weekendje weg keert Max terug naar haar geliefde Caledon, terwijl een woedende vuurzee het heilige terrein verwoest en een einde maakt aan de levens van Max’ vrienden, studenten en docenten.”

“Max ontsnapt ternauwernood aan de verwoesting dankzij haar terugspoelkracht – een bovennatuurlijke gave die ze terugkrijgt uit de originele Life is Strange – waarmee ze de tijd kan terugdraaien. Door middel van een selfie springt Max terug in de tijd en heeft ze nu nog maar drie dagen om uit te zoeken hoe de brand is ontstaan. Kan ze haar tweede kans grijpen om deze vurige ramp te voorkomen?

Dan arriveert Chloe Price in Caledon, tot Max’ grote verbazing: een schokkend gevolg van Max’ samenvoeging van de tijdlijnen aan het einde van Life is Strange: Double Exposure. Geplaagd door nachtmerries over een verleden dat ze nooit heeft meegemaakt, en met haar grip op de werkelijkheid die aan het wankelen is, heeft Chloe Max’ hulp nodig.

Spelers kunnen op verschillende momenten in het spel zowel als Max als Chloe spelen, waarbij ze Max’ terugspoelkracht en Chloe’s gave gebruiken om zich een weg te banen door de verhaallijn en de puzzels.