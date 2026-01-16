Resident Evil Showcase geeft meer info over Requiem

De Resident Evil Showcase van gisteravond onthulde gloednieuwe gameplay van Resident Evil Requiem en meer.

Naast nieuwe beelden van de game kwam de ontwikkelaar met aanvullende details over de unieke samenwerking met Porsche, de aankondiging van een samenwerking met de wereldberoemde horlogemaker Hamilton, plus de beschikbaarheid op GeForce NOW op de lanceringsdag en informatie over NVIDIA’s nieuwste DLSS 4- en path-tracing-technologie, allemaal voorafgaand aan de wereldwijde lancering van Resident Evil Requiem op 27 februari 2026. Bekijk de volledige Resident Evil Showcase op YouTube.

Gameplay & verhaal

FBI-analist Grace Ashcroft en de legendarische DSO-agent Leon Kennedy spelen de hoofdrollen in Resident Evil Requiem en bieden spelers een unieke combinatie van levensgevaarlijke actie en huiveringwekkende survivalhorror. Zoals eerder bekendgemaakt, zijn beide hoofdpersonages speelbaar in first-person-perspectief voor een nog intensere beleving en in third-person-perspectief voor meer dynamische actie. Je kunt tijdens het spel op elk moment wisselen tussen beide perspectieven.

Elpis is het sleutelwoord dat alles met elkaar verbindt: de dood van Grace’s moeder, Alyssa Ashcroft; Grace’s eigen verleden; en het verhaal dat verband houdt met Leon. Het is aan jou, de speler, om het mysterie te ontrafelen dat leidt naar de waarheid achter de gebeurtenissen in Resident Evil Requiem. Moeilijkheidsgraad: Spelers kunnen kiezen uit meerdere moeilijkheidsgraden wanneer ze horror en actie ervaren. Casual biedt aim assist, plus meer health en minder sterke vijanden. Standard Classic verhoogt de spanning en vereist Ink Ribbons om op te kunnen slaan tijdens het spelen als Grace. Hierdoor is er niet alleen strategie nodig bij het beheren van items zoals kogels, maar ook wanneer je besluit op te slaan.

Platforms en technologie

Naast PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, Steam en Epic Games Store zal Resident Evil Requiem ook worden uitgebracht op de cloudgamingdienst GeForce NOW op 27 februari 2026. Wie Resident Evil Requiem op Steam of Epic Games Store koopt, kan via GeForce NOW zelfs op pc’s met minder krachtige specificaties spelen. Bovendien kun je via mobiele apparaten en televisies die GeForce NOW ondersteunen overal van Resident Evil Requiem genieten. Hiervoor is een apart GeForce NOW-lidmaatschap vereist.

Resident Evil Requiem wordt ook geoptimaliseerd voor een breed scala aan pc’s voorafgaand aan de wereldwijde release. Spelers met hoogwaardige pc’s kunnen genieten van geavanceerde NVIDIA-technologie, met DLSS 4 en path-traced-effecten voor verbeterde prestaties en beeldkwaliteit.

Samenwerkingen

Het is tijd om een buitengewone samenwerking met het historische horlogemerk Hamilton te onthullen. Hamilton heeft twee schitterende horlogemodellen ontworpen die tot in het kleinste detail lijken op de horloges die Leon en Grace in de game dragen. De Khaki Field Auto Chrono (Leon) en de Pan Europ Automatic (Grace) zijn vanaf vrijdag 27 februari (dezelfde dag waarop Resident Evil Requiem wordt gelanceerd) te koop en zijn zeer beperkt verkrijgbaar: er zijn wereldwijd slechts 2000 exemplaren beschikbaar.

Als laatste is er de razendsnelle samenwerking met Porsche, de autofabrikant die al decennialang autoliefhebbers over de hele wereld in zijn ban houdt. Er is een unieke Porsche Cayenne Turbo GT gecreëerd met complexe 3D-printtechnologie, waarbij het voertuig perfect is aangepast aan de uitgesproken duistere wereld van de game. Deze op maat gemaakte SUV, ontworpen rond de kernthema’s prestaties en overleven, verschijnt in de game als het voertuig van Leon – een legendarische auto voor een legendarisch personage.

Extra aankondigingen

Nog meer aankondigingen en details die tijdens de Resident Evil Showcase zijn onthuld, zijn onder andere:

De 1/6-schaalfiguren van Grace en Leon zullen dit najaar te koop zijn, met verschillende displayopties als afzonderlijke stukken of gecombineerd als set. Deze figuren passen ook bij die uit eerdere Collector’s Editions, waardoor ze samen een complete collectie vormen. 30-jarig jubileum: Vier later dit jaar 30 jaar Resident Evil met speciale Resident Evil Symphony of Legacy-orkestuitvoeringen in Japan, Noord-Amerika en Europa. Binnenkort volgt meer informatie.

Vergeet ook niet alle huiveringwekkende updates die eerder aangekondigd zijn, waaronder:

Speciale pre-orderbonus : Alle pre-orders ontvangen het stoere ‘Apocalypse’ kostuum voor Grace als bonus.

– Een speciale Resident Evil Requiem Nintendo Switch 2 Pro Controller, met designs uit de game en een gunmetal-geïnspireerde zwarte kleur, is vanaf de releasedatum verkrijgbaar bij Nintendo. Allereerste Resident Evil Amiibo – Grace uit Resident Evil Requiem wordt de allereerste Resident Evil amiibo, verkrijgbaar vanaf de zomer van 2026.

De actie en horror stoppen niet. Er worden meer Resident Evil Requiem aankondigingen gedaan in de aanloop naar de launch!