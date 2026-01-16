Batman Arkham Shadow sequel geannuleerd

Meta heeft ontwikkelaar Camouflaj gesloten en dat heeft negatieve gevolgen voor de opvolger van Batman Arkham Shadow.

De game die in 2024 verscheen zal dus geen sequel krijgen, omdat Meta deze week heeft besloten om 10 procent van het personeelsbestand van VR-bedrijven te ontslaan. Camouflaj zal nog wel als studio bestaan, maar zal geen VR-games meer maken. De studio gaat zich nu richten op “de nieuwe gebruikerservaring voor aankomende hardware”.

Het vervolg van Batman Arkham Shadow was overigens in ontwikkeling bij Sanzaru, maar die ontwikkelaar is nu helemaal gesloten. Het is jammer om te lezen dat Meta blijkbaar ook niet heel veel meer lijkt te zien in VR-games, want de Batman-game voor de Quest-headsets werd immers goed ontvangen.