Animal Crossing: New Horizons krijgt verrassende gratis update met nieuwe content

Nintendo heeft een nieuwe, gratis contentupdate uitgebracht voor Animal Crossing: New Horizons. De update is per direct beschikbaar op zowel Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 en voegt meerdere nieuwe activiteiten en locaties toe aan het populaire eilandleven.



De 3.0-update introduceert onder andere Slumber Island, een gloednieuw resorthotel waar spelers hun eilandervaring verder kunnen uitbreiden. Daarnaast maakt ook Resetti zijn terugkeer met de introductie van Resetti’s Reset Service, een nieuwe functie die inspeelt op eerdere mechanics uit de serie.

Verder bevat de update diverse samenwerkingsitems en andere toevoegingen die spelers gaandeweg kunnen ontdekken. Nintendo lijkt hiermee opnieuw leven te blazen in Animal Crossing: New Horizons, dat al jarenlang een vaste waarde is op de Switch.

De update is volledig gratis en wordt automatisch gedownload zodra het spel wordt gestart met een internetverbinding.