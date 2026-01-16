Magic: The Gathering en Fallout slaan opnieuw de handen ineen met de Rad Superdrop

Wizards of the Coast heeft een nieuwe Secret Lair-release aangekondigd die fans van Magic: The Gathering én Fallout zal aanspreken. De Secret Lair: Rad Superdrop verschijnt op 26 januari 2026 en brengt een opvallende selectie kaarten die zijn geïnspireerd op de retro-futuristische wereld van Fallout. De drop is vanaf die datum verkrijgbaar via MagicSecretLair.com.



De Rad Superdrop bestaat uit vier afzonderlijke Fallout-themed bundels, elk met een eigen focus en stijl. De kaarten combineren bestaande Magic-mechanics met nieuwe illustraties en namen die verwijzen naar bekende personages, locaties en objecten uit de Fallout-franchise. Sommige kaarten introduceren zelfs volledig nieuwe ontwerpen die speelbaar zijn in formats als Commander, Legacy en Vintage.

Vier Fallout-drops

De meest opvallende set is Secret Lair x Fallout: Beyond Vault 33, waarin personages uit de Fallout-serie (zoals te zien op Amazon Prime Video) hun intrede doen in Magic. Spelers krijgen onder andere kaarten gebaseerd op Lucy MacLean, The Ghoul en Maximus, aangevuld met thematische herinterpretaties van bestaande Magic-kaarten. Deze drop verschijnt ook later in niet-foil vorm bij WPN-winkels en (voor het eerst bij een Secret Lair) op Amazon.

Daarnaast is er Greet the Dog, een kleinere bundel waarin Dogmeat centraal staat, samen met populaire Commander-staples zoals Sol Ring en Lightning Greaves. Secret Lair x Fallout: Rad richt zich meer op mutatie en mysterie, met onder andere The Wise Mothman en een Fallout-versie van Mesmeric Orb. Tot slot is er Welcome to New Vegas, een drop vol verwijzingen naar Fallout: New Vegas, met kaarten gebaseerd op onder andere Benny, Joshua Graham en iconische items als The Platinum Chip.

Prijzen en extra’s

De prijzen liggen in lijn met eerdere Secret Lair-releases. Afhankelijk van de drop variëren ze tussen de $29,99 en $39,99 voor non-foil edities, met foil-versies die telkens tien dollar duurder zijn. Wie tijdens de actieperiode voor $149 of meer bestelt, ontvangt bovendien een exclusieve Silver Shroud Costume promo kaart zolang de voorraad strekt.

Praktische details

De verkoop start op 26 januari 2026 om 9:00 PT, met een pre-queue die een uur eerder opent. Zoals gebruikelijk bij Secret Lair geldt: items zijn pas definitief gereserveerd na het afronden van de betaling.

Met de Rad Superdrop zet Wizards of the Coast de lijn voort van opvallende crossovers die duidelijk mikken op zowel verzamelaars als fans van andere franchises. Fallout krijgt hiermee opnieuw een prominente plek binnen het Magic-universum, dit keer in een vorm die sterk leunt op stijl, herkenning en thematische flair.