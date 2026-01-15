Volgende week wordt er een nieuwe Life is Strange aangekondigd

Square Enix en Deck Nine Games hebben laten weten op 20 januari een nieuwe Life is Strange te zullen onthullen.
In een bericht op X geeft men alvast een korte teaser voor de komende Life is Strange:
“Onderscheid de waarheid van de geruchten… Kijk met ons mee naar de exclusieve onthulling van de volgende Life is Strange-game.”
De game wordt op 20 januari om 19:00 (Nederlandse tijd) uit de doeken gedaan.
https://t.co/29yzDsGCb5

January 20. 10am PST / 1pm EST / 6pm GMT / 7pm CET.
