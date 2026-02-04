Het verhaal van Styx Blades of Greed onthuld in een gloednieuwe trailer

Nu de release van de game steeds dichterbij komt, presenteren NACON en Cyanide Studio met trots een gloednieuwe narratieve trailer van Styx: Blades of Greed.

Deze trailer geeft een eerste blik op het verhaal van de beruchte goblin. Styx: Blades of Greed verschijnt op 19 februari 2026 voor PlayStation®5, Xbox Series X|S en pc via Steam en Epic Games Store.

Het verhaal van Styx Blades of Greed speelt zich af kort na de gebeurtenissen van het tweede deel. Styx verlaat Korrangar, de stad van de Dark Elves, nadat hij de Amber fabriek van High Priestess Lyssril heeft vernietigd. Als leider van een geïmproviseerde crew aan boord van zijn zeppelin gaat de meester van stealth op zoek naar Quartz, een nieuwe energiebron die net zo mysterieus als gevaarlijk is, terwijl een opkomende oorlog tussen mensen, elfen en orks dreigt. Meedogenloos opgejaagd door de Inquisition, een tirannieke menselijke groepering die vastbesloten is andere rassen uit te roeien, moet Styx de Quartz veiligstellen voordat zij dat doen.

In Styx Blades of Greed reizen spelers door het continent Iserian, langs enorme omgevingen binnen een rijk uitgewerkte middeleeuwse fantasy setting. Van de zwevende ruïnes van Akenash, ooit het hart van de World Tree en nu overspoeld door goblins en door amber gecorrumpeerde elfen, tot The Wall, het gigantische fort van het Human Empire, vol elite soldaten en inquisitors. Aan de rand van het continent, verwoest door de oorlog tussen mensen en orks, ligt de Turquoise Dawn, een weelderige jungle vol vijandige flora en exotische wezens, waar elke stap kan uitmonden in een dodelijke val.

Gesteund door een groep buitenbeentjes kan Styx rekenen op bondgenoten zoals Helledryn, Djarak en Wren om verschillende quests te voltooien en rewards te verdienen tijdens het avontuur. Met deze beloningen kunnen spelers Styx’ abilities upgraden, de effectiviteit van zijn tools verbeteren en zijn stealth skills aanpassen, wat nieuwe infiltratie aanpakken en meer gameplay vrijheid biedt.

Dit nieuwe avontuur legt de basis voor de Great War en markeert het ontstaan van de Black Hand, de mercenary groep waarvan de opkomst en daden centraal staan in de gebeurtenissen van Of Orcs And Men, de eerste game die zich in dit universum afspeelt.

Styx Blades of Greed is een stealth en action adventure game, ontwikkeld door de Franse studio Cyanide, en vormt het derde deel in de Styx serie, die wereldwijd al meer dan 2 miljoen spelers heeft weten te boeien. De game bouwt voort op de bewezen formule van zijn voorgangers en verfijnt deze door vrijheid en creativiteit centraal te stellen in de ervaring.

Spelers kruipen in de huid van Styx, een sluwe goblin met een vlijmscherpe geest en een ware meester in stealth. Het doel is om Quartz te bemachtigen, de meest waardevolle en gevaarlijke grondstof in een wereld die op de rand staat van oorlog tussen elfen, mensen en orks. Dankzij nieuwe tools zoals de grappling hook en de glider, gecombineerd met nieuwe powers, kunnen spelers vrij enorme verticale omgevingen verkennen.

Het is aan de master of shadows om de Quartz te stelen terwijl hij de vallen en listen van de Inquisition te slim af is. Of je Styx nu voor het eerst ontdekt of opnieuw in zee gaat met een bekende goblin, hebzucht voelde nog nooit zo goed.