GTA 6 zal gewoon een fysieke release krijgen bij lancering

GTA-uitgever Take-Two Interactive heeft laten weten dat GTA 6 gewoon een fysieke release zal krijgen bij de lancering.

In een interview met Variety werkt CEO Strauss Zelnick het gerucht dat GTA 6 niet meteen een fysieke release krijgt in het rijk der fabelen. Hij geeft te kennen dat het “niet hun plannen zijn” om geen fysieke release bij de lancering te doen om eventuele spoilers te voorkomen.

In hetzelfde interview geeft Zelnick te kennen dat het bedrijf overigens er van overtuigd is dat GTA 6 nog steeds de releasedatum van 19 november 2026 gaat halen. Echter wil dit niet echt iets zeggen, aangezien Zelnick in het verleden ook zulke uitspraken deed toen de game nog voor 2025 gepland stond.

Take-Two heeft overigens tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat er van GTA 5 225 miljoen exemplaren zijn verkocht. De inmiddels bijna 13 jaar oude game verscheen op elke platform van Sony en Microsoft en krijgt nog wekelijks updates. In totaal gingen er van de gehele Grand Theft Auto franchise 465 miljoen exemplaren over de toonbank.