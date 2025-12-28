Reanimal goud gegaan, Spyro 4 mogelijk in ontwikkeling en meer in overig nieuws week 52

Hij is vanwege technische problemen wat later dan gepland, maar hier is alsnog het overige nieuws van de laatste volledige week van het jaar!

Nieuws

Reanimal van Little Nightmares-ontwikkelaar Tarsier Studios is deze week goud gegaan. Dat betekent dat de ontwikkeling ervan in theorie voltooid is en dat de games op disk gezet worden en eventueel een welbekende “day one patch” wordt gemaakt.

Congratulations to @TarsierStudios! #REANIMAL has officially gone gold! REANIMAL will release on February 13th, 2026 and you can Pre-Order now! pic.twitter.com/GTyG14zuAT — THQ Nordic (@THQNordic) December 16, 2025

In een interview met TheGamer laat Alix Wilton-Regan, die overigens nu de nieuwe Lara Croft zal spelen, weten enorm verrast te zijn geweest toen zij hoorde dat de Perfect Dark reboot van The Initiative was geannuleerd. Immers waren er alle hele hoofdstukken van de game in motion capture opgenomen en reageerde Microsoft erg positief op die beelden. De actrice geeft in het interview ook te kennen dat ze nu bang is dat de nieuwe Tomb Raider hetzelfde lot ondergaat als Perfect Dark.

Aspyr hoort de positieve reacties rondom de release van de Switch 2-versie van de Tomb Raider reboot uit 2013. Ondanks dat de verbeteringen marginaal lijken, ziet de ontwikkelaar reden om Shadow en Rise of the Tomb Raider ook uit te brengen op Nintendo’s nieuwste hybride console. Alleen heeft men voor nu nog niks aan te kondigen.

We blijven even bij de Nintendo Switch 2, want Nintendo gaat ontwikkelaars mogelijk de optie geven om hun games op cartridges te zetten met minder opslaggeheugen. Op dit moment hanteert het bedrijf namelijk alleen de 64GB variant, maar dat zou op extra kosten stuiten bij de uitgevers. Door ook 16 en 32GB varianten aan te bieden, zouden ontwikkelaars nu eerder een game daadwerkelijk fysiek uitbrengen dan de welbekende gamekeycard-versie.

Heard big rumors for physical Switch 2 games. Sounds like new card sizes (16 GB & 32 GB) might finally be on the menu. Certainly not this year, and it remains to be seen if/how it will affect prices, margins and the willingness from publishers to release games properly. pic.twitter.com/z8JkbsMIqW — Does it play? (@DoesItPlay1) December 17, 2025

Volgens een FAQ van Samson: A Tyndalston Story zal de GTA-achtige game in zo’n 10 uur uit te spelen zijn, maar kun je er in totaal zo’n 25 uur me zoet zijn. De game zal overigens “slechts” 25 dollar kosten en begin 2026 verschijnen voor PC en later voor consoles. Check de FAQ voor meer informatie over de game!

De Octopath Traveler serie heeft een mijlpaal van zes miljoen verkochte exemplaren. De eerste games van deze reeks verschenen eerst voor de Switch, maar kwamen later ook naar de PC, PlayStation en Xbox-consoles. Eerder deze maand verscheen ook Octopath Traveler 0 voor de Switch die ook erg positief is ontvangen..

Activision werkt mogelijk aan een vierde deel van Spyro. Op Resetera is het LinkedIn-profiel van Donald Yatom gedeeld, waarin te lezen valt dat hij tussen augustus 2022 en maart 2024 bij Toys for Bob werkte aan zowel Call of Duty als Spyro. Dat laatste is opmerkelijk, aangezien de Spyro Reignited Trilogy al in 2018 verscheen.

Toys for Bob is inmiddels niet meer onderdeel van Activision, maar wel van Microsoft en de laatste tijd lijkt de ontwikkelaar meer hints te geven naar een nieuw deel van Spyro, zoals het veelvoudige gebruik van paarse tinten. Ook is bekend dat de studio werkt aan een IP van Microsoft en daar valt Spyro inmiddels ook onder. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Serie/ Films

Netflix wil scoren met hun Assassin’s Creed serie en heeft Johan Renck aangenomen als regisseur. De beste man is onder andere verantwoordelijk voor de serie Chernobyl, maar maakte ook afleveringen van populaire series als Breaking Bad, The Walking Dead en Vikings.

Amazon gaat aan een reality serie maken van Fallout Shelter. Jeff Schneider claimt dat Jonathan Nolan (die ook de andere Fallout serie produceert) de verantwoording heeft ervoor. In de serie volgen kijkers hoe deelnemers hun eigen vault bouwen en onderhouden en hoe ze hun “dwellers” levend houden.

Trailers

Square Enix heeft een nieuwe trailer van Dragon Quest 7 Reimagined vrijgegeven waarin spelers een helder beeld krijgen voor wat hun te wachten staat. De game is een verbeterde versie van de game die in 2001 op de PlayStation verscheen. Zo kent de game verbeterde graphics (spelers moeten het gevoel krijgen door een plaatjesboek te lopen),de turn-based gameplay is aangepast en daarnaast zal de game wat extra zijmissies krijgen. Dragon Quest 7 Reimagined staat gepland voor 5 febrauari 2026 voor de PC (Steam en Microsoft Store), PlayStation 5, Nintendo Switch en Switch 2.

Patapon 1+2 Replay is voorzien van een update die de Boss Rush modus aan de game toevoegt. In deze modus zul je het in willekeurige volgorde opnemen tegen de verschillende bazen uit de game.

Cult of the Lamb krijgt volgende maand de uitbreiding Woolhaven, wat volgens de ontwikkelaar een van de grootste uitbreidingen is die ze voor de game gemaakt hebben. Daarin bezoeken spelers een nieuw besneeuwd gebied, waarin de kou een dreiging vormt voor de Cult.

Geruchten

Volgens Bloomberg werkt Riot Games aan een “nieuwe versie” van League of Legends. De game zou qua arena’s graphics, personages en interface helemaal op de schop worden gegooid. Hierdoor zou de game een stuk toegankelijker moeten worden voor nieuw publiek.