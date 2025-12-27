Wolverine, Perfect Dark, Splinter Cell en meer games waar we dit jaar van wilden horen

Begin dit jaar hadden we twee specials geschreven waarin we games bespraken waar we dit jaar van wilde horen. Het leek ons ook wel zo leuk om deze games aan het einde van 2025 te bespreken.

In de twee verschillende specials behandelen we diverse games waar we in 2025 in ieder geval van wilde horen. Je kunt deze berichten terugvinden via de volgende links (deel 1 en deel 2). Je hoeft er overigens niet per se op te klikken, want we gaan ze uiteraard in dit bericht nog een keer behandelen. Dit keer doen we dat gewoon op alfabetische volgorde.

Battlefield

Dit jaar is uiteindelijk wel het jaar van Battlefield geworden met de release van Battefield 6. Het was begin dit jaar nog twijfelachtig of deze überhaupt zou verschijnen, want de release van de game zou weleens afhankelijk kunnen zijn van andere grote releases (*kuch* Battlefield 6 *kuch). Gelukkig voor ons was dat niet het geval en hebben we sinds de release in oktober al een slordige 100 uur in gestoken en dat komt eigenlijk omdat we niet meer vrije tijd hebben!

Beyond Good & Evil 2

Toen we Beyond Good and Evil 2 in onze lijst noteerden, wisten we eigenlijk wel een beetje dat het een beetje “wishful thinking” was. Echter waren er in 2024 al geruchten dat er een trailer van de game al meer dan één jaar klaar zou staan?! Blijkbaar voldoet de game nog steeds niet aan de eisen van Ubisoft of is er een andere reden dat we hem nog niet gezien hebben, maar we durven hem eigenlijk niet meer te nemen in het lijstje voor 2026. De game heeft immers de status van eeuwig uitgestelde game overgenomen van Duke Nukem Forever.

Black Panther game EA

De Marvel games komen gestaag uit en er zitten soms goede en soms wat mindere games tussen. EA zag in ieder geval een gat in de markt door niet alleen een Black Panther game aan te kondigen. Helaas zullen we nooit weten hoe de Black Panther zou zijn geworden, want in mei van dit jaar werd deze geannuleerd en Cliffhanger Games gesloten. Gelukkig hebben we nog een andere Black Panther game tegoed, maar dan van Skydance New Media. Marvel 1943: Rise of Hydra werd dit jaar gelukkig alleen maar uitgesteld.. voor onbepaalde tijd..

Voor Iron Man is er hoopvoller nieuws, althans volgens YouTuber Sadot the Gamer (die het weer van Insider Gaming heeft vernomen) zou de Iron Man game intern zijn uitgesteld. Dit heeft te maken met Battlefield 6. De meeste EA studio’s moesten op een gegeven moment helpen aan de ontwikkeling, waaronder dus ook Dead Space remake-ontwikkelaar EA Motive. Hierdoor zou de studio niet meer de capaciteit hebben om volledig op de Iron Man game te kunnen focussen. Reden genoeg om hem in het lijstje voor 2026 te nemen, toch?!

Mass Effect 5

Ook Mass Effect 5 valt misschien wel onder de categorie “te mooi om waar te zijn”. Immers had BioWare eind 2024 uitgebracht, maar je weet het maar nooit in deze industrie, waarin games jaren voor de release voor het eerst getoond worden. Ook hadden we stiekem gehoopt op een verrassing tijdens de Game Awards, maar helaas. Toch zetten we hem gewoon weer in de lijst voor 2026, want het lijkt ons toch wel dat deze game nog tijdens de huidige generatie consoles verschijnt.

Perfect Dark en Everwild

Na de trailer van de Xbox Games Showcase rekende ik stiekem er toch op dat de Perfect Dark te zien/ spelen was tijdens de Gamescom van dit jaar. De reboot deed ons namelijk denken aan een mix tussen de originele Perfect Dark en Deus Ex: Mankind Divided en we wilden er maar al te graag eer van zien! Helaas ging daar in juli van dit jaar een behoorlijke streep doorheen, vanwege een herstructurering bij Microsoft en werd de game geannuleerd.

Datzelfde lot onderging Everwild van Sea of Thieves-ontwikkelaar Rare. Hoewel de game al een aantal keer werd getoond en er weinig over bekend werd gemaakt, was het wel een game die er alleen al vanwege diens visuals interessant genoeg was om in de gaten te houden.

Project 007

007 First Light, of tot 2 juni beter bekend als Project 007, werd dit jaar niet alleen officieel uit de doeken gedaan, maar werd tijdens de Gamescom “achter gesloten deuren” getoond. Ondergetekende was voor deze presentatie bang dat het een Hitman-game zou worden met een James Bond sausje erover heen gesmeten, maar was blij dat het toch echt de James Bond vibes met zich meebrengt!

Helaas is de game inmiddels uitgesteld met een paar maanden, maar daar kunnen we mee leven. We hebben er in ieder geval al meer van gezien dan we eigenlijk hadden durven dromen.

Splinter Cell

2025 is misschien niet het jaar van Ubisoft geworden, althans qua nieuws over nieuwe releases, want immers was Assassin’s Creed Shadows een meer dan prima game (waar ondergetekende onbewust toch ruim 63 uur in de PlayStation 5-versie heeft gestoken). Echter was er geen Ubisoft Connect in de zomer en ook tijdens andere shows was er weinig te melden vanuit Frankrijk. Begin dit jaar leek het er wel even op dat Ubisoft iets zou gaan delen over de remake van Splinter Cell die al in 2021 het groene licht heeft gekregen. Wel lezen we inmiddels dat regisseur David Grivel teruggekeerd is bij de studio, nadat die deze drie jaar geleden had verlaten.

The Elder Scrolls 6

We weten dat The Elder Scrolls 6 niet “voor 2026” zal verschijnen, maar het had toch gekund dat we er iets van een nieuwtje of een trailer van deze game voorbij had gekomen?! Helaas bleef “het nieuws” beperkt tot de mededeling dat het “grootste gedeelte” van het team bij Bethesda aan deze grote game werkt en dat de ontwikkeling voorspoedig verloopt.

Tomb Raider

Nu we deze lijst weer doornemen, valt het ons op dat er maar van weinig games (goed) nieuws van is gekomen. Gelukkig is er voor de Tomb Raider-fans genoeg om naar uit te kijken, want na de release van de remasters van Tomb Raider 4 tot en met 6 werden er ook nog twee nieuwe games aangekondigd. Oké, één remake van de eerste Tomb Raider genaamd Tomb Raider Legacy of Atlantis en het gloednieuwe avontuur genaamd Tomb Raider: Catalyst. Hiermee is er definitief een einde gekomen aan de “survivor trilogie”, waarin we kennis maakte met de jongere Lara Croft. In de nieuwe game gaan we dus weer met de wat volwassenere Lara aan de slag, inclusief dubbele pistolen!

Wolverine

Ook over Marvel’s Wolverine van Insomniac Games bleef het heel lang stil en waren we eigenlijk bang dat de game op de plank was beland. Echter heeft Insomniac twee jaar geleden gehad met een hacker die voor één terabyte aan data op het internet heeft gepleurd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de studio het met een aantal games over een andere boeg heeft gegooid. Gelukkig hebben we dit jaar nog wel de eerste trailer van de game gezien en wat ziet de game er vet uit! Het mooie is dat we begin volgend jaar al meer informatie kunnen verwachten en hopelijk in het najaar ermee aan de slag kunnen! Ik MOET die Collector’s edition hebben ook al weet ik niet wat er in zit en ehh.. of er eigenlijk überhaupt een collector’s edition komt.