Metroid Prime 2: Echoes en Pikmin 2 toch niet naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Eerder deze week heeft Walmart een advertentie geplaatst waarin werd gemeld dat Metroid Prime 2: Echoes en Pikmin 2 naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket zouden komen. Dit blijkt dus (vooralnog) niet het geval.

Nintendo meldt in een verklaring dat de advertentie van Walmart een miscommunicatie is tussen beide bedrijven. Een woordvoerder van “Big N” meldt namelijk:

“We hebben onlangs een retailer voorzien van een afbeelding van Nintendo GameCube – Nintendo Classics-titels waarin per abuis games waren opgenomen die op dit moment niet gepland staan voor release. De afbeelding is verwijderd en we bieden onze excuses aan voor eventuele verwarring.”

De games zouden dus volgens Walmart als onderdeel van Nintendo Gamecube Classics aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket komen. Volgens fans zou Nintendo hiervan afzien, omdat er remasters van Metroid Prime 2: Echoes en Metroid Prime 3: Corruption in de maak zouden zijn. Dit werd eerder al door Jeff Grubb na buiten gebracht, maar is tot op heden niet bevestigd. Fans claimen nu dat Nintendo de klassieker niet wil uitbrengen in de hoop meer exemplaren van de remaster te zullen verkopen.

Als het aan ons ligt, hopen wij toch liever op een remaster van het tweede deel. Immers beviel de remaster van het eerste deel meer dan prima!