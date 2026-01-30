Beyond Good and Evil 2 niet getroffen door reorganisatie Ubisoft

Volgens Beyond Good and Evil 2 creative director Fawzi Mesmar hebben de game en de ontwikkelaar geen last van de reorganisatie van Ubisoft. De ontwikkeling van de game is nog steeds in volle gang.

Vorige week liet Ubisoft weten een grote reset te willen houden in het bedrijf en heeft daardoor zes games geannuleerd en zeven games uitgesteld. Een van de games die geschrapt werd, is de remake van Prince of Persia: Sands of Time. Gelukkig behoort Beyond Good and Evil 2 dus niet bij die games en dat is voor ons toch best verrassend te noemen.

De game werd oorspronkelijk in 2008 (16 jaar geleden!) aangekondigd en in 2017 opnieuw. Sinds die tijd horen we sporadisch wat van de game en het laatste “wapenfeit” dateert alweer uit 2018 toen de volgende trailer werd getoond.

In een bericht op LinkedIn geeft Mesmar het volgende te kennen over de ontwikkeling van Beyond Good and Evil 2:

“Hartelijk dank aan iedereen die de afgelopen dagen contact met me heeft opgenomen naar aanleiding van het recente nieuws bij Ubisoft.

Mijn team, mijn project Beyond Good and Evil 2 en ikzelf worden niet beïnvloed door de recente veranderingen. Voor meer informatie over de nieuwe organisatiestructuur verwijs ik u graag naar het officiële persbericht.

Het spreekt voor zich dat ik bedroefd ben door de annuleringen die mijn collega’s bij andere afdelingen van Ubisoft en in de branche hebben getroffen. Ik roep iedereen – mezelf inbegrepen – op om steun te bieden waar en hoe dan ook in deze moeilijke tijden.

We blijven ons inzetten om een ​​fantastische game te leveren waar onze spelers van kunnen genieten.”

In 2024 gaf Mesmar al in een interview te kennen waarom de ontwikkeling van de game zo lang duurt en daar liet hij weten dat er veel frictie was binnen het bedrijf. Word dit jaar dan eindelijk het jaar dat we weer een echt teken van leven gaan zien?