Krantenbezorger en nog twee andere Odd Jobs voor GTA Online

GTA Online-spelers kunnen op een eerlijke manier een goede boterham verdienen

Dit kan door hun armen uit de mouwen te steken in drie kersverse Odd Jobs, die in deze eerste week ook nog eens dubbele beloningen opleveren:

Rol de slang uit bij het brandweerkorps van Los Santos en help je stadgenoten als brandbestrijder

Laad de bestelbusjes van Alpha Mail vol als heftruckbestuurder

Bezorg de Los Santos Meteor aan abonnees van de oude stempel als krantenbezorger

Wie zijn neus ophaalt voor eerlijk werk, maar niet voor het lucratieve witte poeder kan deze week profiteren van een verdubbelde productiesnelheid voor cocaïne. Daarnaast krijg je 40% korting op Cocaine Lockups en hun upgrades.

Dit is de update van deze week:

Drie nieuwe Odd Jobs: brandbestrijder, heftruckbestuurder en krantenbezorger

Dubbele GTA$ en RP voor alle Odd Jobs

Verdubbelde cocaïneproductiesnelheid

40% korting op Cocaine Lockups en hun upgrades

Dubbele GTA$ en RP voor de Community Race Series en RC Time Trials

Gratis brandweeroutfit voor het voltooien van 25 brandweerklussen

voor het voltooien van 25 brandweerklussen Gratis Alpha Mail Warehouse-outfit voor het voltooien van vijf heftruckklussen

voor het voltooien van vijf heftruckklussen Bezorg vijf pizza’s om een T-shirt van Pizza This… en een driedubbele Weekly Challenge-bonus van GTA$ 300K te verdienen

Odd Job-kortingen: Gratis Pegassi Pizza Boy, 30% korting op de MTL Fire Truck, Vapid Taxi, Brute Stockade en Bobcat Security Stockade

Gratis Pegassi Pizza Boy, 30% korting op de MTL Fire Truck, Vapid Taxi, Brute Stockade en Bobcat Security Stockade Gun Van-kortingen: 50% korting op de Service Carbine en 30% op de Military Rifle (GTA+-leden)

50% korting op de Service Carbine en 30% op de Military Rifle (GTA+-leden) Kortingen op voertuigen: 30% korting op de Pegassi Zorrusso, MTL Dune, Nagasaki Outlaw, Blimp, Buckingham Shamal, Dinka Veto Modern, Declasse Hotring Sabre, Übermacht Sentinel Classic, Grotti Cheetah en Canis Freecrawler

30% korting op de Pegassi Zorrusso, MTL Dune, Nagasaki Outlaw, Blimp, Buckingham Shamal, Dinka Veto Modern, Declasse Hotring Sabre, Übermacht Sentinel Classic, Grotti Cheetah en Canis Freecrawler GTA+-voordelen: Een gratis Pfister Astrale (klassieke sportauto) met bijpassende Pfister Chore Jacket, dubbele beloningen voor Auto Shop Robberies en Client Jobs, bonussen voor Operation Paper Trail Missions, nieuwe Chameleon Paints en meer

Check de Rockstar Games Newswire voor meer info.