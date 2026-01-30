Nintendo heeft mogelijk een Direct Partner Showcase in de planning voor volgende week

Volgens de bekende insider “NatetheHate” komt Nintendo komende week met een Nintendo Direct Partner Showcase.

Deze showcase staat volgens de insider gepland voor 5 februari en zal dus in het teken staan van third party games. Volgens Nate zal de veel besproken Red Dead Redemption 2 release voor de Switch 2 niet van de partij zijn, aangezien Rockstar hun aankondigingen altijd zelf doet.

Tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase worden over het algemeen games getoond van andere uitgevers die naar de Nintendo Switch 2 komen. Zoals games die eerder al op andere platformen verschenen, zoals Cyberpunk 2077 en Hogwarts Legacy. Er is wel een kans dat FromSoftware’s The Duskbloods door wordt getoond, aangezien dit ook als third party game kan worden beschouwd.

Ook vermoeden we dat Borderlands 4 en Fallout 4 van de partij zijn. De games werden al enige tijd geleden aangekondigd voor de Nintendo Switch 2, maar hebben tot dusver geen releasedatum gekregen.

Zodra we meer horen, laten we het jullie uiteraard weten. Wat hopen jullie tijdens deze showcase te zien?