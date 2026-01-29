Bloober Team gaat op Valentijnsdag een nieuwe game onthullen

Het Poolse Bloober Team gaat op 14 februari zeer waarschijnlijk een nieuwe game onthullen. Men heeft namelijk een teaser website online gegooid met een countdown die eindigt op Valentijnsdag.

De website van de ontwikkelaar van de Silent Hill remakes en Layers of Fear bevat eigenlijk vrij weinig tekst. Op de timer na zien we nog de teksten: “Some things never leave the walls…. They only learn to wait…”

Echter is er ook een playknop te vinden, waar als je erop klikt teksten als “Thou art sick… invisible flies in the night” en “Howling storm has found out thy bed of crimson joy” hoort. Deze komen allemaal uit The Sick Rose, een gedicht van William Blake uit 1789.

Some things never leave the walls…. They only learn to wait… 🌹https://t.co/t1HYo7IDml#BlooberTeam https://t.co/XQFNwoCE3H — Bloober Team | Layers Of Fear OUT NOW on Switch 2 (@BlooberTeam) January 28, 2026

Fans vermoeden dat het gaat om een verwijzing naar de game Rule of Rose, een psychologische horrorgame die in 2006 voor de PlayStation 2 verscheen. Zou het gaan om een remake van die game? Of is het toch de Switch-game die nu nog Project M heet?! Op 14 februari zullen we horen.