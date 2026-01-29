Fallout 76 tot 4 februari gratis te spelen

Bethesda geeft Fallout-fans de kans om Fallout 76 tot 4 februari gratis te testen.

Dit doet het bedrijf ten ere van het afronden van het tweede seizoen van de tv-serie. Overigens kun je nu het eerste seizoen gratis kijken op YouTube.

Ook kunnen spelers van Fallout 76 gelijk aan de slag met de nieuwste uitbreiding van de game, genaamd Burning Springs. Deze introduceert onder andere het personage Ghoul in de game en dat is uiteraard degene die zo populair is in de TV-serie.

Mocht je de game een kans geven, heb je tot 4 februari de tijd om het te spelen. Daarna zal de game uit je bibliotheek worden verwijderd, maar je progressie zal blijven bestaan voor het geval je de volledige game in huis neemt.