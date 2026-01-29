Xbox divisie ziet omzet met vijf procent dalen

De Xbox divisie van Microsoft heeft over het afgelopen kwartaal teleurstellende cijfers neergezet. De omzet daalde maar liefst met vijf procent.

De platformhouder geeft aan dat de hele gamedivisie van het bedrijf de omzet met zelfs negen procent zag dalen. Men claimt dat dit te maken heeft met tegenvallende verkopen van first party games. Zonder namen te noemen, lijkt men toch te wijzen op Call of Duty Black Ops 7, die het publiek in continenten als Japan en Europa niet zo goed wist te overtuigen als diens voorganger.

Games als The Outer Worlds 2, Keeper, Ninja Gaiden 4 en de PS5-versie van Microsoft Flight Simulator 2024 werden door Microsoft niet ingeschaald als grote klappers, maar blijkbaar deden deze games het niet onder de verwachtingen.

Naast de tegenvallende verkopen van games werd ook de hardware van Xbox minder goed verkocht. Het daalde maar liefst met 32 procent ten opzichte van dat jaar daarvoor.

Opvallend detail is wel dat Xbox Game Pass nog steeds een groei kent, ondanks de prijsstijgingen van vorig jaar, die niet bepaald vriendelijk werden ontvangen door de fans. Daarentegen spreekt Microsoft over een stijging van de omzet en dus niet in abonnees. Het zou maar zo kunnen dat de abonnees die meer betalen het gat op hebben gevuld van degene die op hebben gezegd.

We zijn benieuwd of Microsoft nu nog meer gaat bezuinigen op de Xbox divisie of dat ze af gaan wachten tot de volgende generatie consoles verschijnt. Volgens de laatste geruchten moet de volgende Xbox eind 2027/ begin 2028 gaan verschijnen. Al lijken de prijzen voor RAM-geheugen daar nu behoorlijk roet in het eten te gooien.