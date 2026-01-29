Tomodachi Life: Waar dromen releasedatum aangekondigd

In de Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen Direct-presentatie van vandaag heeft Nintendo nieuwe beelden getoond van de eerste nieuwe Tomodachi Life-game in meer dan 10 jaar.

Daarnaast werden er ook delen van de game getoond waar spelers naar uit kunnen kijken als deze op 16 april op de Nintendo Switch uitkomt. De game zal ook speelbaar zijn op de Nintendo Switch 2.

In Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kunnen spelers Mii-personages maken gebaseerd op familie, vrienden en iedereen die ze maar kunnen verzinnen en deze personages op een levendig eiland laten wonen waar bijna alles kan gebeuren. Geef Mii-personages unieke karakters, gewoontes en woningen en kijk vervolgens wat voor rare en leuke dingen ze allemaal beleven. Je kunt bekijken waar ze aan denken, oplossingen vinden voor hun problemen, ze helpen bij het vormen en onderhouden van vriendschappen en meer. In deze game verstrijkt de tijd net zo snel als in de echte wereld. Spelers kunnen dus elke dag een kijkje nemen bij hun Mii-personages terwijl die hun eilandleventje leiden.

Kijk hieronder voor meer details over de game:

Mii-personages met karakter : in Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kunnen spelers Mii-personages volledig aanpassen en ze eruit laten zien als familieleden, vrienden en meer. Afhankelijk van de Mii-personages die de spelers op hun eiland laten wonen, kan de ervaring verschillen. Experimenteer er dus gerust op los en breid de populatie flink uit.

: in Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kunnen spelers Mii-personages volledig aanpassen en ze eruit laten zien als familieleden, vrienden en meer. Afhankelijk van de Mii-personages die de spelers op hun eiland laten wonen, kan de ervaring verschillen. Experimenteer er dus gerust op los en breid de populatie flink uit. Maak allerlei Mii-personages : er zijn twee manieren om Mii-personages te maken: kies “Met hulp van vragen” om vragen te beantwoorden over hun gelaatstrekken, of “Vanaf het begin” om uit onder andere verschillende gezichtstypes, kapsels en ogen te kiezen. Er kunnen veel dingen aangepast worden, waarvan een aantal nieuw zijn in deze game, en spelers kunnen met uitgebreide schmink-opties nog meer fantasierijke Mii-personages creëren. Daarna kunnen spelers de naam, de lengte, het lichaamstype, het geslacht, de stem en onderdelen van het karakter van hun Mii-personages aanpassen, waaronder hoe uniek of energiek ze zijn.

: er zijn twee manieren om Mii-personages te maken: kies “Met hulp van vragen” om vragen te beantwoorden over hun gelaatstrekken, of “Vanaf het begin” om uit onder andere verschillende gezichtstypes, kapsels en ogen te kiezen. Er kunnen veel dingen aangepast worden, waarvan een aantal nieuw zijn in deze game, en spelers kunnen met uitgebreide schmink-opties nog meer fantasierijke Mii-personages creëren. Daarna kunnen spelers de naam, de lengte, het lichaamstype, het geslacht, de stem en onderdelen van het karakter van hun Mii-personages aanpassen, waaronder hoe uniek of energiek ze zijn. Help bewoners kennismaken : zodra ze af zijn, hebben Mii-personages hulp nodig om op eigen benen te staan. Dit kun je bijvoorbeeld doen door verschillende bewoners naar elkaar toe te brengen. Laat Mii-personages naast elkaar vallen om verschillende dingen te laten gebeuren. Ze kunnen bijvoorbeeld over hun favoriete eten of hun gemeenschappelijke liefde voor horrorfilms praten. Wanneer ze kennis hebben gemaakt, kunnen Mii-personages zelfstandig met elkaar omgaan. Spelers kunnen ook tot acht bewoners samen in een huis laten wonen. Hierdoor reageren ze anders op elkaar. Als er meerdere Mii-personages onder één dak wonen, kunnen er onverwachte drama’s ontstaan.

: zodra ze af zijn, hebben Mii-personages hulp nodig om op eigen benen te staan. Dit kun je bijvoorbeeld doen door verschillende bewoners naar elkaar toe te brengen. Laat Mii-personages naast elkaar vallen om verschillende dingen te laten gebeuren. Ze kunnen bijvoorbeeld over hun favoriete eten of hun gemeenschappelijke liefde voor horrorfilms praten. Wanneer ze kennis hebben gemaakt, kunnen Mii-personages zelfstandig met elkaar omgaan. Spelers kunnen ook tot acht bewoners samen in een huis laten wonen. Hierdoor reageren ze anders op elkaar. Als er meerdere Mii-personages onder één dak wonen, kunnen er onverwachte drama’s ontstaan. Bezoek eilandwinkels en -faciliteiten : help Mii-personages erachter te komen welk eten ze het lekkerst vinden en welke vreemde etenswaren er in de supermarkt worden verkocht, koop allerlei alledaagse kleren of kekke kostuums in de kledingboetiek, renoveer kamers en woningen in de woonwinkel (er zijn zelfs kamers voor Mii-personages die het liefst in een sprookjesbos of bibliotheek willen slapen), koop bij de marktkraam redelijk geprijsde artikelen die meerdere keren per dag veranderen, haal voorwerpen om je eiland mee te versieren in het eilandontwerpbureau, blijf in de nieuwsstudio op de hoogte van de belevenissen van je Mii-personages en maak leuke foto’s van je Mii-personages in de fotostudio.

: help Mii-personages erachter te komen welk eten ze het lekkerst vinden en welke vreemde etenswaren er in de supermarkt worden verkocht, koop allerlei alledaagse kleren of kekke kostuums in de kledingboetiek, renoveer kamers en woningen in de woonwinkel (er zijn zelfs kamers voor Mii-personages die het liefst in een sprookjesbos of bibliotheek willen slapen), koop bij de marktkraam redelijk geprijsde artikelen die meerdere keren per dag veranderen, haal voorwerpen om je eiland mee te versieren in het eilandontwerpbureau, blijf in de nieuwsstudio op de hoogte van de belevenissen van je Mii-personages en maak leuke foto’s van je Mii-personages in de fotostudio. Ontwerpatelier : maak in dit kunstzinnige atelier een veelvoud aan voorwerpen om je eilandleven mee op te fleuren. Ontwerp huisdieren voor Mii-personages, creëer originele drankjes, teken het favoriete tv-programma van een bewoner, maak een bijzonder kledingstuk, maak gevels voor huizen en vloertegels en leef je uit door ook originele voorwerpen voor het eiland te maken.

: maak in dit kunstzinnige atelier een veelvoud aan voorwerpen om je eilandleven mee op te fleuren. Ontwerp huisdieren voor Mii-personages, creëer originele drankjes, teken het favoriete tv-programma van een bewoner, maak een bijzonder kledingstuk, maak gevels voor huizen en vloertegels en leef je uit door ook originele voorwerpen voor het eiland te maken. Richt het eiland naar jouw smaak in : maak het eiland mooier met bomen, planten, bankjes, verkoopautomaten, veerdieren en meer. Op basis van suggesties van bewoners of je eigen voorkeurenwinkels kun je huizen verplaatsen of het eiland groter maken.

: maak het eiland mooier met bomen, planten, bankjes, verkoopautomaten, veerdieren en meer. Op basis van suggesties van bewoners of je eigen voorkeurenwinkels kun je huizen verplaatsen of het eiland groter maken. Meer dingen die je kunt aanpassen: geef je Mii-personages wat extra flair door ze gewoontes te geven die ze nog eigenzinniger maken, zoals poses die ze aannemen, hoe ze van hun eten genieten of hoe ze woelen en draaien in hun slaap. Spelers kunnen hen ook favoriete uitspraken geven om hun zinnen wat grappiger te maken. Probeer gewoontes te vinden die bij de Mii-personages passen.

Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen verschijnt op 16 april op de Nintendo Switch en zal ook speelbaar zijn op de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop en de My Nintendo Store.