Metroid Prime 4 niet te koop, ondanks advertentie in Londen

Bij de Britse tak van Nintendo is er ergens iets fout gegaan voor de promotie van Metroid Prime 4. Volgens een advertentie in het Oxford Circus-station in Londen zou de game namelijk al uit zijn, echter blijkt dat een foutje te zijn!

In een verklaring aan VGC heeft Nintendo het volgende laten weten over de advertentie:

“We kunnen bevestigen dat het “nu uit”-bericht op deze advertentie incorrect is. Metroid Prime 4: Beyond and Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition zijn nog niet beschikbaar, en staan gepland voor release in de loop van dit jaar.”

De advertentie werd gisteren gespot in Londen en hoewel fans hoopten op een shadow drop, is dat dus helaas niet waar. De game heeft immers nog geen specifieke releasedatum gekregen, maar moet nog wel dit jaar gaan verschijnen.

Metroid Prime 4: Beyond werd in 2017 aangekondigd tijdens de Game Awards. In 2019 kregen we van Nintendo te horen dat de game opnieuw werd ontwikkeld en dat Retro Studios wederom aan het roer zou staan. De ontwikkelaar was ook verantwoordelijk voor de eerste drie games uit de serie. De game is in ontwikkeling voor zowel de orginele Switch als de Switch 2. Wij hebben de game al even onder de loep mogen nemen en waren erg onder de indruk van het nieuwste avontuur van Samus.