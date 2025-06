First party games blijven ook op Switch 2 het populairst

Nintendo maakte onlangs bekend 3,5 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch 2 te hebben verkocht. Uiteraard werden er ook een hoop games voor de nieuwe console verkocht en het lijkt erop dat de first party games het ook daarop erg goed te doen.

The Game Business laat in een podcast weten dat er in de VS van alle fysieke game die er verkocht werden 62% een first party game is. Daarbij werden de verkopen van Mario Kart World niet eens meegerekend.

In Groot-Brittanië ligt dat cijfer veel lager met 48%, maar met Mario Kart World is dat overigens 86%. We moeten overigens er wel bij vermelden dat dit exclusief de verkopen van digitale games is. Echter is volgens Game Busisness 80% van alle verkopen op de Switch 2 niet digitaal.

Third party ontwikelaars lijken tot dusveer een stuk minder games op de console te hebben verkocht. Zo zou een anonieme uitgever hebben laten weten dat de verkopen van hun games zelfs de laagste verwachtingen niet eens halen. De enige third party game die het wel goed doet is Cyberpunk 2077.