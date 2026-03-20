Red Storm Entertainment gat stoppen met ontwikkelen van games

Red Storm Entertainment staat bekend als de ontwikkelaar van de Rainbow Six en Ghost Recon-games. Echter heeft Ubisoft besloten dat ze hiermee zullen stoppen.

De ontwikkelaar bracht sinds 1996 diverse games van schrijver Tom Clancy uit en werd in 2000 door Ubisoft overgenomen. Daarna volgde nog diverse releases, maar de laatste jaren kreeg de ontwikkelaar wat andere projecten, waaronder diverse Virtual Reality games als Werewolves Within (2016), Star Trek: Bridge Crew (2017), en Assassin’s Creed Nexus VR (2023).

Daarna ging het bedrijf aan de slag met de free-to-play The Division Heartland die helaas in 2024 werd geannuleerd. Dit zal ook de laatste game zijn waar de studio aan gewerkt heeft. De studio zal overigens niet gesloten worden, maar ondersteuning bieden aan de andere studio’s en de Snowdrop Engine. Ondanks dat zijn er wel 105 medewerkers ontslagen.