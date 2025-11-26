PC-versie van Death Stranding 2: On The Beach lijkt nabij

Death Stranding 2: On The Beach heeft een classificatie gehad van het ESRB en om specifiek te zijn: het gaat om een PC-versie van de game.

Gematsu spotte de classificatie en meldt dat Sony de uitgever zal worden voor de PC-versie van de game. De eerste Death Stranding werd overigens acht maanden na de release op de PlayStation 5 nog door 505 Games uitgebracht op de PC.

Death Stranding 2: On The Beach verscheen in juni voor de PlayStation 5 en scoorde hoge scores in de reviews en word door vele gezien als een ijzersterke sequel. Het lijkt ons aannemelijk dat als de PC-versie wordt aangekondigd dat dit tijdens de Game Awards gaat gebeuren. Deze vindt plaats in de nacht van 11 op 12 december.