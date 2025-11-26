Bungie heeft Destiny 3 mogelijk in productie

Volgens een insider werkt Bungie niet alleen aan Marathon, maar is het onlangs ook begonnen met de productie van Destiny 3.

Dat claimt X-gebruiker Colony Deaks, die in het verleden ook juiste informatie over Marathon en de Destiy-franchises naar buiten bracht. De game zou volgens de insider nog in een hele vroege fase van ontwikkeling zijn, wat zou betekenen dat we nog wel een behoorlijke tijd kunnen wachten voor er iets officieels van de game vernemen.

Colony Leaks meldt namelijk:

Ja, Destiny 3 is in extreem vroege ontwikkeling. Sommigen van jullie hebben hier vanmiddag mogelijk een tweet over gezien. We hebben deze informatie een paar weken geleden achterhaald en wilden wachten met hier over praten aangezien de game zich nog in zo’n vroeg stadium begint, maar het is rottig om te zien dat anderen er zo makkelijk over posten om internetpunten te scoren. We willen de komende maanden meer info delen wanneer het meer vorm krijgt.””

Helaas hebben Bungie of Sony nog niet gereageerd op de geruchten, maar zodra we iets horen zullen we dit verhaal udaten!