Obsidian heeft mogelijk vier games in ontwikkeling?!

Avowed en The Outer Worlds-ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft het lekker druk. De studio zou volgens de nieuwste geruchten maar liefst vier games in ontwikkeling hebben.

Windows Central claimt dat de ontwikkelaar dus vier verschillende games in ontwikkeling heeft al is er nog niet bekend welke games dat zijn.

De website haalt overigens aan dat de terugkomst van Tim Cain niet perse hoeft te betekenen dat er aan een Fallout-game wordt gewerkt. Echter ontkent men ook niet dat er mogelijk wordt gewerkt aan de remake van Fallout 3 of Fallout: New Vegas (waarvan zij het origineel op de markt bracht.

Ook kan men niet bevestigen of ontkennen dat de pas aangekondigde PlayStation 5-versie van Avowed bij de studio wordt ontwikkeld.

Obsidian heeft in het afgelopen jaar ook al drie verschillende games uitgebracht, dus het is niet heel vreemd om te lezen dat er mogelijk vier games bij de ontwikkelaar worden. In 2025 bracht men The Outer Worlds 2, Avowed en de Early Acces versie van Grounded 2.