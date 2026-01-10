Game van 2026: Pragmata

Een van de verrassingen voor ondergetekende tijdens Gamescom 2025 was Pragmata. Laat dat nou ook de reden zijn geweest van het bezoekje aan de booth van Capcom!

hack-and-shooter

Pragmata is namelijk een game die iets heel unieks heeft, want je speelt het spel namelijk met twee personages tegelijkertijd. De astronaut Hugh en zijn fembot Diana moeten namelijk heel goed samenwerken om hun vijanden te kunnen verslaan. Hoewel Hugh er is voor de vuurkracht, zorgt Diana voor het hackwerk.

Immers zul je vijanden moeten hacken om ze meer schade aan te kunnen doen, aangezien je door de vijanden te hacken hun armor uitschakelt. Hier komt dan ook de interessante gameplay naar boven, want je moet met de actieknoppen op de controller een patroon volgen om je vijanden te hacken en als je een specifieke patroon volgt, kun je de vijanden extra zwak maken.

Tijdens de pakweg 20 minuten dat we aan de slag mochten met de game was het voornamelijk wennen aan de gameplay, maar het blijft natuurlijk nog wel de vraag voor hoelang dit ook daadwerkelijk aantrekkelijk blijft. Het voelt in het begin namelijk behoorlijk hectisch aan, want je zult zowel moeten mikken op je vijanden, terwijl je daarnaast dus ook een patroon moet volgen.

Gelukkig lijkt de game niet alleen te draaien om het hacken en schieten op vijanden, maar zal je ook bepaalde andere taken moeten uitbrengen. Zo was er in de demo een stuk waarbij je een aantal schilden neer meest halen om verder te kunnen.

Echter willen we nog wel aanhalen dat Pragmata de mooiste game is die we hebben gezien tijdens de afgelopen Gamescom. Qua details is het echt absurd en de weerspiegelingen van licht en andere reflecties zijn echt nagenoeg realistisch. We hebben er in ieder geval heel veel zin in om in april mee aan de slag te gaan!