Resident Evil Requiem zeer gewild, console-verkopen historisch laag en meer in overig nieuws week 2

Nieuws

De servers van Anthem gaan maandag 12 januari voorgoed offline. Dit had EA vorig jaar al laten weten en helaas voor degene die de game nog speelden, zal er ook geen offline modus komen. Anthem lanceerde in 2019 voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One, maar werd helaas nooit echt een klassieker. Hoewel BioWare een vernieuwde versie wilde lanceren, werd hier door EA een stokje voor gestoken.

Dankzij het ESRB (een classificatiebedrijf uit de VS) weten we dat Konami bezig is met Enchanted Wonderland. Dit is een pretparkgame waarin spelers dat pretpark zelf kunnen verkennen, terwijl dit ook een magische wereld met zich meebrengt.

Capcom heeft laten weten dat de vraag voor Resident Evil: Requiem ontzettend hoog is. Op Steam hebben meer dan vier miljoen gamers de game al in hun wensenlijstje gezet! De game ligt vanaf 27 februari 2026 in de winkels voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

Less than two months away… 😱 Thank you for over 4 million wishlists for Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/gwETLEfA7i — Resident Evil (@RE_Games) January 2, 2026

Reddittor Recordbreaks heeft een van de moeilijkste bazen uit Clair Obscur: Expedition 33 verslagen onder hele moeilijke omstandigheden. Hij heeft namelijk geen één dodge uitgevoerd, maar wel ruim 10.000 perfecte parries. Hij was daar in totaal acht uur, twee minuten en 36 seconde mee bezig. Na eigen zeggen had dit ook wel te maken met zijn build van Erso nog niet goed genoeg was. Dit is toch wel een kwestie van “de aanhouder wint”, toch?!

Vorige week meldden we al dat er een “jailbreak” van de PlayStation 5 nabij is en nu blijkt dat het kan met de game Star Wars Racer Revenge. Er gaan maar 10.000 fysieke exemplaren van de game over de wereld en nu is de prijs ervan met 1000% (!) gestegen. Het is nu nog de enige game die blijkt te werken en dit zou komen omdat de exploit zich richt op de schijfauthenticatie van de PlayStation 5 die wordt gebruikt voor backwards compatibility.

Het gaat slecht met de verkopen van consoles wereldwijd. De stijgende prijzen van hard- en software zorgen voor dat de verkopen tegen het lage punt van 1995 zit. Vooral Xbox lijkt veel in te moeten leveren, zoals in het Verenigd Koninkrijk waar de verkopen van Xbox consoles over 2025 met 39 procent daalde!

Sales of Xbox consoles were down 39% in the UK during 2025, making it comfortably the worst year on record for Xbox consoles. With the return of favourite Xbox franchises in 2026, might things improve this year? — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 2, 2026

Lenovo has announced the Legion Go 2 SteamOS version. 8.8-inch OLED display and AMD Ryzen Z2 Extreme chip. Shipping in June starting at $1199 USD@LenovoLegion pic.twitter.com/x8uc3vheOJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 7, 2026

Toshiyuki Itahana, bekend als designer van Final Fantasy 9, is opgestapt bij Square Enix om als freelancer aan de slag te gaan. De keuze had hij vorig jaar al gemaakt tijdens de viering van de 25ste verjaardag van Final Fantasy 9. Er gaan al jaren geruchten over een remake van de game, maar de laatste tijd klinken ze niet bepaald hoopgevend. Zo meldde Nate the Hate dat de ontwikkeling van de game zou zijn gepauzeerd.

Quantic Dream heeft laten weten dat Detroit: Become Human een nieuw mijlpaal heeft bereikt. Er zijn 15 miljoen exemplaren van de verhaal gedreven game over de toonbank gevlogen.

Detroit: Become Human has sold over 15 million copies ➡️ https://t.co/mnxhrCnjsS pic.twitter.com/AcAliQGCCr — Shinobi602 (@shinobi602) January 8, 2026

Serie/ Films

De website van de Fallout TV serie heeft een mysterieuze timer geplaatst die afloopt wanneer de seizoensfinale van het tweede seizoen online komt. Betekent het dat de Fallout 3 remaster dan uit de doeken wordt gedaan?

The Fallout TV Show has a mysterious countdown that is ticking down to the finale of season 2… Remaster announcement? pic.twitter.com/TR7dVXJeLL — ItsJabo (@Its_Jabo) January 3, 2026

We blijven bij Fallout, want het derde seizoen van de game wordt vanaf 1 mei opgenomen. Op dit moment worden wekelijks nog nieuwe afleveringen van het tweede seizoen op Amazon Prime Video gezet en het lijkt erop dat we niet heel lang op het derde seizoen hoeven te wachten.

Trailers

De Code Violet trailer neemt je helemaal terug naar de jaren ’90. De survival horrorgame waarin spelers het opnemen tegen diverse dinosaurussen is vanaf 10 januari verkrijgbaar.

PUBG: Blindspot is vanaf 5 februari verkrijgbaar in Early Access. De tactische shooter is een spin-off van PUBG: Battlegrounds en laat twee teams van vijf spelers het tegen elkaar opnemen. In de onderstaande video kun je zien wat je te wachten staat!

Nintendo heeft Fire Emblem: Path of Radiance aan de catalogus van Nintendo klassiekers toegevoegd. De GameCube game is te spelen door iedereen die een Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket in huis heeft.

Geruchten

Volgens Shinobi62 en VGC heeft de komende Xbox Developer Direct nog een vierde geheime game in het verschiet. Het zou gaan om een “veelbelovende indiegame van een third-party uitgever”, al is er verder nog niks over bekend.|

Daarnaast meldt VGC ook dat de nieuwe Fable naar de PlayStation 5 zal komen en is het aannemelijk dat we daar op 22 januari meer van krijgen te horen. Immers is de game van de partij tijdens de nieuwe show van Xbox.