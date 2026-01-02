Ieder jaar een Silent Hill, PlayStation 5 jailbreak nabij en meer in overig nieuws week 1

De eerste week van het jaar zit er alweer op, maar dat komt natuurlijk ook omdat 2026 donderdag van start ging. Echter hebben we deze week toch weer wat nieuwtjes verzameld voor jullie!

Nieuws

Konami wil het liefst elk jaar een nieuwe Silent Hill uitbrengen. In een gesprek met 4gamer meldt producent Motoi Okamoto dat de serie belangrijk is en dat willen ze laten zien door het liefst elk jaar een nieuw deel uit te brengen.

“Inclusief zowel aangekondigde als niet-aangekondigde games, streven we naar een releasefrequentie van ongeveer één game per jaar. Hoeveel daarvan daadwerkelijk haalbaar zal zijn, is momenteel onmogelijk te voorspellen, maar als producent van de Silent Hill-serie zal ik mijn best blijven doen.”

Pikmin 3 lijkt naar de Nintendo Switch 2 te komen, want er is namelijk op PEGI een classificering voor een Deluxe editie gespot. Hoewel deze nog niet is aangekondigd, lijkt de rating wel te duiden op een naderende aankondiging en release!

Dat was overigens niet de enige Nintendo-game die werd voorzien van een classificatie, want ook Splatoon 3 werd namelijk voorzien en lijkt daarmee dus ook naar de Switch 2 te komen.

Je zult maar net een Xbox hebben gekocht, terwijl je vrouw op het punt staat om te bevallen! De beste man kocht een monitor en besloot om tijdens de bevalling toch nog even flink te grinden in Call of Duty. Check hieronder het moment dat hij voor het eerst zijn kind in de armen neemt. Door zijn actie gaat hij in ieder geval viral op social media.

A man brought his Xbox, monitor, and headset into the delivery room and the internet is losing it 😭🎮 pic.twitter.com/d7dB6iaScj — TheGameVerse (@TheGameVerse_) December 28, 2025

Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida heeft op Reddit een hint gegeven naar de komst van Final Fantasy 14 op de Nintendo Switch 2. In een vragensessie werd er aan de regisseur gevraagd of deze er ooit zal komen en daarop reageerde hij door te stellen dat fans “er naar uit kunnen kijken”.

Het ziet er na uit dat een “jailbreak” van de PlayStation 5 nabij is, want de “bootroomkeys” van de console op het internet gedeeld. Hierdoor zouden hackers aan een exploit kunnen werken om de opstartbeveiliging van de console te omzeilen. Hierdoor omzeilen ze ook eventuele firmware updates, want de bootroomkeys maken deel uit van de hardware van de console.

Serie/ Films

De Sleeping Dogs film heeft een regisseur gevonden en het is niemand minder dan Timo Tjahjanto geworden. Hij is bekend van Nobody 2 en nu werkt hij aan een opvolger van The Beekeeper en een sequel op Train to Busan.

ladies and gents, the director of sleeping dogs. https://t.co/lDyDf7UrmJ — Simu Liu (@SimuLiu) December 28, 2025

Danny Ramirez zal niet meer terugkeren als Manny in het derde seizoen van The Last of Us. Volgens Variety heeft de acteur (die ook bekend staat als de nieuwe Falcon in het MCU) te druk met zijn werkzaamheden bij Marvel om dit te combineren. Manny ken je natuurlijk als één van de vrienden van Abby, die in het derde seizoen een grote rol zal spelen.

Danny Ramirez, who played Manny in “The Last of Us,” will be recast for Season 3 due to scheduling conflicts.https://t.co/OH4oFcgvS9 pic.twitter.com/hIgJ4rf4ce — Variety (@Variety) December 29, 2025

Trailers

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer van Code Vein 2 uitgegeven en daarin maken we kennis met Valentin Voda. De game ligt vanaf 30 januari in de winkels voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Geruchten