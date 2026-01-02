AAA John Wick en Saw game in ontwikkeling bij Lionsgate

Lionsgate heeft ambitieuze plannen met John Wick en Saw en heeft laten weten dat ze AAA-games van de series in ontwikkeling heeft.

Adam Fogelson, bestuursvoorzitter van Lionsgate, heeft laten weten dat ze “binnenkort” games gaan aankondigen die gebaseerd zijn op John Wick en Saw. Volgens Fogelson zou er veel vraag zijn naar games die gebaseerd zijn op deze franchises.

De filmstudio lijkt het dus groot aan te pakken, want men gaat dus voor een AAA-budget. Dat wil zeggen dat ze het groots aan willen pakken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het gegarandeerd ook echte klassiekers zullen worden.

In het verleden zijn er wel games van zowel John Wick als Saw verschenen, maar dat waren wat kleinschaligere games. Wanneer de games aangekondigd zullen worden, is op het moment van schrijven helaas niet bekend.