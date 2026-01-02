Nieuwe Zelda heeft mogelijk interdimensionale puzzels

Nintendo heeft nog niks gemeld over een mogelijke nieuwe Zelda-game, maar wel wordt er al flink gespeculeerd. Zo zou de game interdimensionale puzzels gaan krijgen.

Volgens XboxEra-podcast medepresentator Shpeshal Nick heeft hij een wat details van de nieuwe Zelda-game vernomen van zijn bronnen. De game zou draaien op dezelfde engine als Breath of the Wild en Tear of the Kingdom, maar zou op technische vlak zijn aangepast zodat deze van de extra rekenkracht van de Switch 2 gebruik zou maken.

Ook heeft Nick vernomen dat de game interdimensionale puzzels gaat bevatten. Dit overigens niet helemaal nieuw in de serie, maar puzzels zouden meer dan ooit gemaakt zijn voor dit concept. Zo zouden spelers een stormram kunnen verplaatsen van de ene naar de andere dimensie om daar een deur mee te kunnen openen. Of een ruimte met water kunnen laten vullen om in een andere dimensie een bal te laten stijgen.

Op het moment van schrijven is er nog niks officieel bekend over een nieuwe Zelda-game, behalve dat Aonuma onlangs liet weten dat ze geïnspireerd waren hoe ze samenwerkte met Koei Tecmo met Hyrule Warriors Age of Imprisonment.