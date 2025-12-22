Nintendo wilde eigenlijk zelf eerste Zelda-game voor Switch 2 uitbrengenz

Zelda-regisseur Eiji Aonuma heeft in een gesprek met 4Gamer laten weten dat hun team eigenlijk de eerste Zelda-game wilde uitbrengen voor de Nintendo Switch 2.

In het gesprek met de Japanse website (vertaald door VGC) geeft Aonuma het volgende te kennen:

“Hyrule Warriors: Age of Imprisonment is de eerste Zelda-game op de Switch 2. Om eerlijk te zijn wilden wij (van Nintendo) de eerste zijn die een Zelda-game op de console uitbrachten.” Age of Imprisonment is niet door Nintendo, maar door Koei Tecmo ontwikkeld.



Uiteraard zei de regisseur dat met een knipoog, maar laat wel weten dat de manier waarop ze met Koei Tecmo samenwerkten voor de game voor inspiratie heeft gezorgd en dat ze dit gaan gebruiken voor de volgende Zelda-game.

“De inspiratie die we hebben verkregen door op deze manier samen te werken met Koei Tecmo komt misschien terug in de volgende Zelda die we maken. Wanneer je Hyrule Warriors: Age of Imprisonment speelt, hoop ik dat je fantaseert over die mogelijkheden en uitkijkt naar onze Zelda.”

Hyrule Warriors is eigenlijk een heel ander soort genre games dan de traditionele Zelda-games en valt onder de zogeheten “musuo-games”. Daarin nemen spelers het op tegen hordes aan vijanden, waar je in “normale” Zelda-games juist tegen minder vijanden opneemt en daarnaast ook allerlei puzzels/ missies moet oplossen om verder te kunnen komen.

Volgend jaar viert The Legend of Zelda haar veertig jarige bestaan, dus de kans is groot dat we dan wellicht een aankondiging gaan krijgen van een gloednieuw deel of een remake van een oudere game. Op het moment van schrijven is er nog niks door Nintendo aangekondigd.