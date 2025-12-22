Ark 2 verschijnt pas op zijn vroegst in 2028

Studio Wildcard heeft Ark 2 opnieuw uitgesteld. De opvolger van Ark: Survival Ascended/ Evolved zou eigenlijk in 2024 verschijnen, maar komt nu pas op zijn vroegst in 2028.

Dit heeft Jeremy Stieglitz, medeoprichter van de ontwikkelaar laten weten tijdens de Snail Games Investor Day (via Insider Gaming). Echter kunnen spelers van Ark: Survival Ascended een grote update voor de game verwachten. Deze verschijnt echter pas eind 2027, maar is geïnspireerd op Ark 2.

Deze update komt ten ere van een nieuwe mijlpaal die de game bereikt heeft, namelijk die van vier miljoen exemplaren die de game heeft verkocht. Daarnaast hoopt men met de update spelers enthousiast te maken voor de opvolger die in 2028 moet verschijnen.

Ark 2 werd tijdens de Game Awards van 2020 aangekondigd en hieronder is nog eens de trailer te zien die destijds werd getoond.