Trailer voor eerste in-game seizoen Battlefield 6 komt woensdag

EA heeft laten weten dat we morgen de eerste trailer voor het eerste in-game seizoen van Battlefield 6 kunnen verwachten.

Battlefield 6 is op dit moment de shooter die iedereen speelt en fans kijken uit naar het eerste in-game seizoen, dat bij deze game uit drie fases bestaat. Deze introduceert onder andere nieuwe wapens en levels. Zo is Blackweld Fields het eerste level dat in de game wordt geïntroduceerd.

We roll at dawn. Season 1 trailer tomorrow, including the first look at Blackwell Fields, at 8 am PT. pic.twitter.com/N8F1XTOXBT — Battlefield (@Battlefield) October 21, 2025

Er wordt overigens met nog geen woord gerept naar de Battle Royale modus. Deze zou volgens de geruchtenmolen ook op 28 oktober moeten verschijnen, maar het lijkt erop dat deze informatie niet klopt of dat Battlefield Studios meer tijd nodig heeft. Of wordt het toch de “grote verrassing” van aanstaande woensdag?! De trailer zal morgenmiddag om 17:00 online worden geknald!