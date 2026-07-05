Volgens Sony gaat PlayStation 6 niet simpelweg met PC concurreren

Sony-managers beantwoorden een vraag over hoe het PlayStation-merk spelers kan terugwinnen die tijdens de wereldwijde pandemie zijn overgestapt naar pc-gaming.

De wereldwijde pandemie van 2020 betekende dat iedereen meer tijd thuis had om videogames te spelen. Dat veranderde de game-industrie fundamenteel, waarbij veel bedrijven het potentieel van games inzagen om mensen te verenigen.

Meer dan zes jaar later zijn de dagelijkse veranderingen die de pandemie teweegbracht voor velen echter verleden tijd en passen degenen in de gamewereld zich aan het nieuwe normaal aan. Nu pc-gaming tijdens de pandemie aan populariteit won, wordt PlayStation gevraagd hoe het van plan is spelers terug te winnen die mogelijk zijn overgestapt naar pc-gaming.

PlayStation moet ook buiten de woonkamer te spelen zijn

Tijdens een recent vertaald vraaggesprek van een bedrijfsvergadering in juni werd aan Hideaki Nishino, CEO en President van Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst, CEO van Studio Business, en Lynn Azar, Senior Vice President of Finance and Corporate Development, rechtstreeks gevraagd wat hun plannen waren om spelers die naar pc waren overgestapt terug te winnen.

Ook werden ze gevraagd naar beperkingen op de korte termijn die de winstgroei zouden kunnen belemmeren en of er potentieel was voor significante veranderingen met de volgende generatie hardware.

Er wordt niet expliciet vermeld wie de vraag heeft beantwoord. Wel gaven ze aan dat hun doel is om PlayStation los te koppelen van de huiskamer en dat ze randapparatuur zoals monitoren en de eerder onthulde PULSE-luidsprekers verkopen om de kloof in de volgende generatie te overbruggen.

Ze willen niet dat hun volgende platform simpelweg een alternatief is voor gaming-pc’s; ze willen een ervaring creëren die exclusief en uniek is voor PlayStation.

“PlayStation wordt al lange tijd sterk geassocieerd met gamen in de woonkamer. De laatste jaren gebruiken echter steeds meer gebruikers wereldwijd een eigen monitor. Daarom verkopen we randapparatuur zoals monitoren en speakers om af te rekenen met de vaste opvatting dat ‘PlayStation gelijkstaat aan de woonkamer’ en om de gebruiksmogelijkheden te verbreden. Voor het platform van de volgende generatie willen we niet alleen een alternatief voor pc’s bieden, maar ook waarde leveren die uniek is voor PlayStation. Dit omvat niet alleen technologische vooruitgang, maar ook een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden, waardoor een naadloze ervaring ontstaat die ook buiten de woonkamer op natuurlijke wijze kan worden beleefd.”

Wat denken jullie dat Sony moet doen om de PlayStation “uit de woonkamer” te krijgen. Zou een handheld daarbij een rol kunnen spelen? Laat het ons vooral weten in de reacties!