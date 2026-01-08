Mario Tennis Fever trailer toont alles wat je moet weten!

De Mario Tennis-serie is terug! Op 12 februari verschijnt Mario Tennis Fever exclusief voor de Nintendo Switch 2 om spelers even veelzijdige als waanzinnige tennispret te bieden.

Om je alvast een beetje voor te bereiden op dit unieke tennisspektakel, kun je nu de nieuwe trailer bekijken.

Mario Tennis Fever biedt volop tennispret met nieuwe personages, verrassende spelstanden en unieke ervaringen. Dit keer kunnen spelers aan de slag met maar liefst 38 speelbare personages, meer dan ooit in de serie, inclusief nieuwkomers Goomba, Nabbit, Piranha Plant, Baby Wario en Baby Waluigi. Zodra je een personage hebt gekozen, kun je een potje proberen te winnen met beproefde technieken als topspins, slices en lobs.

Maak slim gebruik van de gloednieuwe Fever-rackets om elk potje naar je hand te zetten. Geef je personage één van deze 30 nieuwe rackets met unieke vermogens – zoals de ijsracket, die delen van de baan in een ijsbaan verandert, de minipaddenstoelracket, die je tegenstander tot minuscuul formaat laat krimpen, en de schaduwracket, waarmee je een dubbelganger van je personage op de baan tovert. Om een Fever-slag te kunnen maken, moet je eerst nog wel even je FV-meter opladen. Bevind je je aan het ontvangende eind van zo’n slag? Geen zorgen, probeer de bal terug te slaan voor hij de grond raakt om je tegenstander een koekje van eigen deeg te geven!

Mario Tennis Fever biedt diverse nieuwe en terugkerende spelstanden met voor elk wat wils, van pro’s tot beginners. Probeer bijvoorbeeld eens hogerop te komen in de missietoren, waarin spelers zich een weg naar de top moeten banen door allerlei uitdagingen te voltooien. Of speel potjes met speciale regels, zoals ringschieten, waarbij je de ballen nauwkeurig door ringen moet mikken op punten te verdienen, en bosbaan, waarin je de baan kunt uitbreiden door de happende Piranha Plants tennisballen te voeren. Waag je vervolgens eens aan een potje op een wonderbaan met speciale effecten die zijn geïnspireerd door Super Mario Bros. Wonder, waardoor je nooit precies weet wat je te wachten staat. Daarnaast kun je genieten van terugkerende spelstanden als toernooi, dat dit keer vergezeld wordt door live commentaar van een babbelbloem. Als je online*1 gaat kun je een lobbywedstrijd spelen met aanpasbare regels, of rangwedstrijden om met spelers van over de hele wereld in een klassement te strijden. Als je kiest voor dynamisch duel, kun je allerlei verschillende slagen maken door met je Joy-Con 2-controller te zwaaien.

Mario Tennis Fever biedt ook een avontuur dat ideaal is om je technieken te oefenen of nieuwe te leren. In deze verhalende spelstand voor één speler, worden Mario, Luigi, Prinses Peach, Wario en Waluigi door mysterieuze monsters in baby’s veranderd. Vervolgens moeten ze hun tennisvaardigheden weer helemaal opnieuw leren en uitdagingen overwinnen om terug te veranderen naar hun volwassen vormen.

De game ondersteunt ook GameShare-functionaliteit, wat betekent dat als één persoon Mario Tennis Fever op een Nintendo Switch 2 heeft, maximaal drie spelers in de buurt kunnen meedoen via hun Nintendo Switch 2 of Nintendo Switch.

Terwijl je geniet van alle chaotische tennisactie in Mario Tennis Fever, krijg je ook de kans om je Nintendo Switch 2 een stijlvolle nieuwe look te geven. Op 12 februari verschijnen namelijk de eerste nieuwe gekleurde Joy-Con 2-controllers – lichtpaars en lichtgroen. Pre-orders zijn nu beschikbaar in de My Nintendo Store.