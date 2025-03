Intergalactic: The Heretic Prophet speelbaar voor Naughty Dog en is “geweldig”

Hoewel het nog jaren gaat duren voor we aan de slag kunnen met Naughty Dog’s nieuwste game Intergalactic: The Heretic Prophet is de game al wel te spelen in de studio. Volgens game director Neil Druckmann is deze nu al geweldig.

Naughty Dog lijkt genoeg zelfvertrouwen te hebben in hun kunnen en denkt met Intergalactic: The Heretic Prophet net zo goed te kunnen scoren als hun voorgaande games. In een gesprek met IGN laat game director Neil Druckmann op de rode loper voor het tweede seizoen van The Last of Us serie weten dat het werk aan hun nieuwste game erg goed gaat. Hij kon echter nog niet veel zeggen over de game, maar wilde wel zeggen dat de game al speelbaar is op het kantoor en waar zij aan gewerkt hebben “geweldig” is.

Druckmann kan dan ook niet wachten om meer te vertellen over de game en dat wat we tot nu toe van de game gezien hebben, maar een heel, heel klein deel van de ijsberg is. De game zou namelijk nog behoorlijk “diep gaan”.

Tijdens de Game Awards van 2024 werd Intergalactic: The Heretic Prophet aangekondigd. In een trailer maakte we kennis met hoofdpersonage Jordan A. Mun. Zij is haar crew aan premiejagers kwijtgeraakt, maar ook op jacht is op Colin Graves.

In de trailer werd een zwaard getoond en hiermee lijkt de game melee gevechten te hebben, al is dat nog niet helemaal officieel bevestigd. Volgens de laatste berichten zou de game pas op zijn vroegst in 2027 komen, dus het kan nog wel even duren voor we hier meer over zullen horen.