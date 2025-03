Nieuwe details Ghost of Yotei bekend

Sony heeft de product pagina van Ghost of Yotei in de PlayStation Store voorzien van een update en ook wat nieuwe details over de game!

Op de pagina is nu wat meer informatie over de achtergrond van hoofdpersonage Atsu te vinden, maar ook zijn er wat interessante details over de gameplay onthuld.

Zo za de game namelijk nieuwe wapens krijgen in de vorm van odachi, kusarigama en dubbele katana’s.

Ghost of Yotei details + Built only for PlayStation 5.

+ Optimized for enhanced visuals and performance on PS5 Pro

+ Takes place in 1603, over 300 years after Ghost of Tsushima.

+ Set around Mount Yōtei in northern Japan.

+ Features grasslands, snowy tundras, and diverse… pic.twitter.com/ioCDm35ZJu — TCMFGames (@TCMF2) March 30, 2025

Over de achtergrond van Atsu wordt gemeld dat zij op wraak uit is, nadat haar familie is vermoord. Om haar avontuur te bekostigen, neemt ze bounties en andere klusjes aan. Ghost of Yotei staat nog steeds gepland om dit jaar uit te komen. Er wordt nu gespeculeerd dat de game eind juli/ begin augustus zou moeten verschijnen. Al blijft dat puur gespeculeer.