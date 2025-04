10 miljoen exemplaren van Monster Hunter Wilds verkocht

Capcom heeft laten weten dat er in een maand tijd ruim 10 miljoen exemplaren van Monster Hunter Wilds over de toonbank zijn gevlogen.

Met dit aantal verkochte exemplaren is het de op vijf na best verkopende game van de uitgever. Monster Hunter World blijft nog de best verkochte game met 22 miljoen exemplaren, maar daar zou dit jaar zo maar verandering in kunnen komen.

In het blogpost over het bereiken van de mijlpaal laat het bedrijf weten dat er een gratis item pack naar de game komt voor alle spelers en herhaalt men dat er komende vrijdag een grote update in de planning staat.

Deze “Title Update” brengt onder andere de Grand Hub, een gebied waar spelers vanaf Rank 16 met andere jagers kunnen chatten. Je kunt het gebied bereiken door met Tetsuzan te praten , die in het bovenste gedeelte van Suja in de Peaks of Accord is.

Ook voegt de update een bekend monster toe, namelijk Mizutsune, die door veel fans als favoriet wordt beschouwd. Het monster kwam voor het eerst voor in Monster Hunter Generations en zal dus nu ook in Wilds te vinden zijn. Je moet wel Hunter Rank 21 hebben bereikt om het tegen Mizutsune op te kunnen nemen.

Tot slot voegt de update op een later tijdstip een nieuwe missie toe waar spelers van Hunter Rank 50 of hoger het kunnen opnemen tegen Rey Dau en nieuwe uitrusting kunnen vrijspelen.

In de zomer komt er nog een tweede gratis “Title Update” en ook daarin zal een monster terugkeren waar fans al tijden naar uitkijken (mogelijk Lagiacrus). Daarnaast komt er nog een update die de user interface wat strakker te maken, waardoor deze gebruiksvriendelijker wordt.

Monster Hunter Wilds is verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game scoorde een 7 in onze review en onze Benjamin beschreef zijn conclusie als volgt:”Al met al is Monster Hunter Wilds een prima, maar veilige evolutie van de serie. Als je op zoek bent naar een toegankelijke instap in de franchise, is dit een uitstekende keuze. Maar als je een uitdagende, diepgaande Monster Hunter ervaring zoekt, zul je misschien iets missen.”