Sony Bend studio wil “coole shit” blijven maken

De studio kreeg, volgens geruchten, via het nieuws te horen dat Sony hun live-servicegame (net als die van Bluepoint Games) had geannuleerd. Een van deze games was een multiplayer-game in het God of War universum.

Hoewel beide studio’s niets hebben gemeld over het annuleren van de games, plaatste Kevin McAllister, de community manager van Bend Studio, wel een berichtje op X. Daarin wil hij alle fans bedanken voor hun steun en geeft hij te kennen dat ze nog steeds “coole shit” willen blijven maken.

Het lijkt er wel op dat wat ze aan het maken dus echt helemaal van de grond af aan gebouwd moet worden. Volgens journalisten was de live-servicegame het enige project dat de ontwikkelaar aan het maken was.

I’ll keep this short.

Thanks for the love and support everyone, especially to those that have reached out. ❤️

P.S. We still plan on creating cool shit.

— Kevin McAllister (@vikingdad278) January 17, 2025