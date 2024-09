Horizon multiplayergame in ontwikkeling bij Guerrilla Games?

Bloomberg’s Jason Schreier claimt dat er een multiplayergame van Horizon in ontwikkeling is bij Guerrilla Games en noemt de game Horizon Online.

Het zou hier dus gaan om de volgende game die bij de Nederlandse ontwikkelaar in ontwikkeling is. Het is overigens al een tijd geleden bevestigd dat er wordt gewerkt aan een MMO in het universum van Aloy. Zo zoekt het team nog mensen voor de game en lijkt deze in samenwerking met NCSoft te worden gemaakt, die bekend staat als MMO-ontwikkelaar.

Voor degene die bang zijn dat dit ten koste gaat van het derde deel in de serie hebben we goed nieuws: die komt er ook gewoon nog aan. Echter zou die game nog niet zo ver zijn en zou het ons niet verbazen als deze game een soortgelijke release krijgt als Horizon Forbidden West (die eerst op de PlayStation 4 verscheen en later ook op de PlayStation 5). Mocht Horizon 3 pas ergens tussen 2026 en 2028 verschijnen, is het aanneembaar dat de game eerst op de PlayStation 5 verschijnt en dan later op de PlayStation 6 komt. Al hebben we liever dat Sony veel eerder met exclusives komt voor de next-gen console. Echter dit is natuurlijk allemaal gespeculeer van onze kant.

Hoe dan ook zullen we dit allemaal in de gaten blijven houden. Lijkt het jullie wat om een MMO te spelen in het universum van Horizon?!