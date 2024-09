Review: Test Drive Unlimited: Solar Crown

De Test Drive reeks heeft een lange geschiedenis en sinds 2021 kijken we al uit om met Test Drive Unlimited: Solar Crown aan de slag te mogen. Gaat Rally-deskundige KT Racing laten zien dat ze ook een open wereld racegame kunnen maken?!

Ik moest zelf even de link leggen met de ontwikkelaar van de WRC-reeks, waar ik toch de nodige uurtjes in heb zitten, met de game waar ik naar uitkeek. In Test Drive Unlimited: Solar Crown worden we naar het fictieve Hong Kong Island gevlogen om daar te strijden om aan het prestigieuze race-evenement deel te nemen en daar te laten zien dat we echt geen rookies zijn.

De game plofte al ruim voor de release in de mail, maar al snel kwam een van de grote problemen van de game aan het daglicht, namelijk de servers. De game speel je namelijk altijd online en als de servers niet werken, heb je dus gewoon dikke pech. Ik heb wat op het internet gespeurd en kwam er al snel achter dat ik niet de enige was die last had van dit euvel. Het is opmerkelijk dat de ontwikkelaar niet een offline modus heeft gemaakt, want als de game straks niet voldoende gespeeld wordt, houdt het gewoon op?!

Goedkope presentatie

Goed, zodra je eenmaal in de game bent, begint je avontuur en kun je aan de slag met het maken van jouw personage. Daar valt al meteen op dat de game grafisch gezien niet heel sterk is en voelt het soms alsof er een PlayStation 2-versie is, zoals het eruit ziet. Kies je voor een personage met kort haar, lijkt het echt alsof iemand met een waterstift stippen op de hoofd van je personage heeft gezet.

Echter is qua customization-opties weinig reden om te klagen en zelfs soms zo uitgebreid dat je jezelf afvraagt wat je nou precies aan het veranderen bent. Het is alleen wel erg jammer dat je geen stem kunt selecteren en dat blijkt niet veel later dus gewoon omdat jouw personage helemaal niks zegt! Dat is ook zo’n puntje waar ik me aan kan irriteren. De andere personages zullen je ook toespreken, maar jouw personage blijft met zijn ziel onder zijn arm na de andere staren en soms met zijn hoofd toestemmend knikken.

Wat dat betreft past het stemloze hoofdpersonage wel iets te goed in de game. Alle andere personages voelen een beetje zielloos aan, zoals de mannen en vrouwen van twee rivaliserende partijen die hoge ogen willen scoren in de Solar Crown competitie. Er rijdt namelijk niemand van hen mee en de manier waarop de personages zich presenteren, voelt gewoon heel goedkoop aan en geven je helemaal niet het gevoel alsof je in een super spannende competitie zit.

Inconsequent als maar zijn kan?!

Nu hoor ik jullie denken: het belangrijkste is toch het racegedeelte? En ja dat is ook wel het belangrijkste, maar ook dat is niet echt om naar huis te schrijven. Kylotonn Racing heeft namelijk een soort mix gemaakt tussen sim en arcaderacer. Het gevolg hiervan is dat alle wagens aanvoelen als de formule 1 wagens van dit jaar, dus veel onderstuur. Aangezien in de hele game driften wordt aangespoord en je daar punten voor scoort, lijkt dit dus de oplossing. Al heb ik nog geen een wedstrijd het gevoel gehad dat dit de beste oplossing is.

Immers wordt het niveau van de tegenstanders bepaalt op basis van de resultaten van jouw laatste wedstrijden. Zo rijd je de ene race comfortabel aan de leiding of vecht je voor hoogstens voor de winst en rijd je een paar wedstrijden daarna in een soort niemandsland tussen de laatste vier en de top 3. De game kampt daarbij van hevige rubberbanding, aangezien tegenstanders soms bizar ver voor je rijden en binnen enkele honderden meters nog idioot verder voorruit rijden of juist binnen diezelfde afstand ineens een seconden of drie dichterbij rijden.

Het enige wat ik wel kon waarderen aan de game is het feit dat tegenstanders ook daadwerkelijk fouten maken en de bocht missen of gewoon van een berg afrijden. Het is alleen wat minder leuk als het gebeurd op een nauw weggetje (die op Hong Kong Island veelvuldig aanwezig zijn) en je vervolgens vol op je tegenstander klapt omdat er gewoonweg nergens ruimte is om te ontwijken.

Het was al na de lancering te merken dat niet heel veel gamers zaten te wachten op de game, want hoewel je elke wedstrijd moet wachten op eventuele echte tegenstanders, is het mij maar een paar keer gebeurd dat er überhaupt iemand meedeed met dezelfde race en slechts één keer dat er zelfs twee andere gamers in dezelfde race zaten. Ook die leken vaak gefrustreerd te worden door de game, want vaak zag ik bij het eindresultaat van de wedstrijd dat ze tijdens de race zijn weggeglipt. Zeer waarschijnlijk om de hierboven genoemde redenen.

Overambitieus idee

Daarbij heb ik nog niet eens alle minpunten van de game genoemd, want de game kampt naast serverproblemen ook met framerate drops. Ik zou ook niet aanraden om in je spiegels te kijken op zoek naar de tegenstanders, want het ziet er ten eerste echt niet uit en ten tweede is alles wat je ziet zo aan het haperen dat ik soms gewoon bijna misselijk werd.

Als je alles bij elkaar optelt kun je stellen dat het een hele prestatie is wat KT Racing heeft gedaan. Hong Kong Island is niet alleen een ontzettend groot eiland, maar bevat ook grote stedelijke gebieden met enorm veel gebouwen en verkeer. Echter wordt dit wel allemaal teniet gedaan door alle problemen die de game kent en wat het allemaal op grafisch gebied inlevert. Tijdens het spelen van de game begreep ik meteen waarom games Forza Horizon liever kiest voor de landweggetjes in het Verenigd Koninkrijk of de woestijnachtige omgeving in Mexico. Dit levert niet alleen een veel soepelere ervaring, maar ook een game die echt gezien mag worden.

Het enige wat er daadwerkelijk goed uitziet in Test Drive Unlimited Solar Crown: de wagens zelf. Echter is dat ook wel het enige de game nog wel aan doet voelen als een goede PlayStation 4-game, maar voor de rest is het allemaal niet overtuigend en weet de game je geen moment echt vast te pakken.

Nou ja dat is ook niet helemaal waar, want het pakt je vast op dingen waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Als je de game start, begin je in je hotelkamer in plaats van je bolide en moet je dus eerst naar buiten lopen om in je wagen terecht te komen. Ook als je een wagen (waarvan je ook maar een kleine selectie tot je beschikking krijgt) koopt, moet je eerst een showroom in om daar op zoek te gaan naar de auto die voldoet aan de eisen voor de races die je moet gaan rijden. Het voelt allemaal als een soort filler, waar je echt niet op zit te wachten. Voor je het weet, gebruik je fast travel om zo dicht mogelijk bij jouw volgende race te komen. Het is het helaas gewoon allemaal net niet!

Het lijkt wel alsof KT Racing de game al zover klaar had dat ze besloten om de game uit te stellen, maar toen eigenlijk al wisten dat ze niet alles voor elkaar zouden krijgen en toen maar werd besloten om veel concessies te doen om de game spelend te krijgen. Helaas pakt dit verkeerd uit en zou ik echt aanraden om naar andere open wereld racegames te kijken en vooral in de richting van de game die hier eerder is genoemd.



Uitgever: Nacon

Ontwikkelaar: Kylotonn Racing

Releasedatum: 12 september 2024

Platforms: Ps5, Ps4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Gespeeld op: Playstation 5